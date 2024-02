Simona Marchini è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona“, il programma condotto da Caterina Balivo. L’attrice racconterà i studio alcuni aneddoti della sua vita. Scopriamo qualcosa in più su questa artista, figura iconica nel panorama dello spettacolo italiano, passando per la sua infanzia, la carriera e la sua vita privata.

Simona Marchini età, breve biografia e carriera

Simona Marchini è nata a Roma il 19 dicembre 1941 e ha 82 anni. Attrice, conduttrice, comica e regista teatrale, ha segnato generazioni con il suo talento versatile e la sua personalità affascinante. Figlia dell’imprenditore Alvaro Marchini, presidente della Roma negli anni ’70, Simona Marchini ha fatto il suo debutto sul palcoscenico teatrale a soli 4 anni, grazie al sostegno e all’influenza del padre. Tuttavia, il suo percorso professionale è stato segnato da varie sfide e opportunità mancate. Nonostante un’offerta da parte del regista Elio Petri a 16 anni, che suo padre ha rifiutato, e un incidente poco prima delle riprese del film “La Cagna” nel 1972, Simona ha poi trovato il suo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo.

Simona Marchini ha lavorato in televisione, teatro e cinema, dimostrando la sua versatilità e il suo talento in ogni campo. Dopo aver debuttato nella trasmissione televisiva “A tutto gag” nel 1980 nel ruolo di “Iside Martufoni”, Simona Marchini ha consolidato la sua presenza nel mondo dello spettacolo con partecipazioni cinematografiche nei film “Miracoloni” e “I carabbinieri”, distinguendosi per le sue interpretazioni comiche. Il suo incontro casuale con Delia Scala ha segnato un momento decisivo nella sua carriera, poiché Scala l’ha successivamente segnalata alla Rai. Questo ha portato Simona al programma “Quelli della notte” di Renzo Arbore, dove dal 1985 si è affermata definitivamente nel panorama televisivo italiano, conducendo vari programmi televisivi di successo, tra cui “Proffimamente non stop” e “Pronto, è la Rai?”. Ha anche recitato in diverse fiction televisive, tra cui “Mamma per caso”, accanto a Raffaella Carrà.

Vita privata: matrimoni e figli

Nella sua vita privata, Simona Marchini è stata sposata due volte. Il primo matrimonio è stato con il barone Roberto Paolopoli, da cui ha avuto una figlia, Roberta. In una intervista a Oggi, Simona ha fatto delle dichiarazioni molto forti e toccanti in merito a quel matrimonio:

«Mi sono sposata due volte, dal primo marito è nata mia figlia. Dopo il matrimonio, mi voleva imporre di vivere in un suo grande palazzo in Calabria, lontano da tutto, senza telefono. Al settimo mese di gravidanza sono tornata a Roma, e lui non è mai venuto. Non alzava le mani, ma le sue erano sevizie psicologiche, mi manipolava per dire che ero una demente».

Il secondo matrimonio è stato con Franco Cordova, capitano della Roma negli anni ’70, con cui p stata sposata dal 1970 al 1980. Sempre secondo molte sue dichiarazioni, anche quel matrimonio non fu molto fortunato:

«Devastata dal matrimonio, dieci anni in cui avevo fatto solo la mamma e la moglie, e da quattro aborti, ero scappata da un’amica in montagna. Mentre raccontavo le mie tragedie matrimoniali, ad ascoltare c’era anche Don Lurio, che si divertì moltissimo e al ritorno mi presentò in Rai. Non avevo mai recitato, loro mi truccarono e trasformarono in Iside. Mio marito però mi torturava, non voleva che lavorassi: era possessivo a livelli patologici, stavamo sempre in casa insieme, appiccicati. Un giorno, per esempio, ero in un istituto di bellezza e lui entrò come una furia, aprendo tutte le tende delle signore, che urlavano. Era un matto: “Dov’è mia moglie?”».

La passione per il teatro

Negli ultimi anni, Simona Marchini si è dedicata principalmente al teatro. Ha recitato in numerose produzioni teatrali e ha anche lavorato come regista, portando la sua visione unica sul palco. Il suo impegno nel teatro è una testimonianza della sua dedizione all’arte e alla sua continua evoluzione come artista.