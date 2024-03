Tess Amodeo-Vickery è tra gli ospiti della puntata di oggi 8 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Tess Amodeo-Vickery, in arte TEss, è un’eclettica cantautrice americana che vive a Roma. Scopriamo insieme chi è davvero Tess, dalla sua carriera ai dettagli più intimi della sua vita.

Tess Amodeo-Vickery età e biografia

Nata il 19 agosto 1985 negli Stati Uniti, Tess ha 38 anni. Figlia d’arte (il padre è anche lui un cantautore, il grande Frank Sinatra era un cugino del nonno) ha trascorso i primi anni della sua vita immersa nel vibrante mondo di Wall Street. Tuttavia, a soli 20 anni, ha preso una decisione che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Licenziandosi da un lavoro ben remunerato, ha seguito la sua vera passione: la musica. Ha deciso di trasferirsi a Roma, ed è qui che ha incontrato il suo destino, sia nella musica che nell’amore. Grazie al fascino senza tempo del jazz, ha incrociato il suo cammino con quello di Giovanni, con cui condivide la sua passione più grande.

Nel 2019 il suo talento vocale ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto degli spettatori di “The Voice of Italy”. Con una performance mozzafiato su “On My Own” di Samantha Barks, ha affascinato il pubblico in studio e a casa.

Oltre alla sua partecipazione a “The Voice”, Tess ha una lunga e ricca carriera musicale. Dall’essere la voce principale della Bixi Big Band all’incisione dell’album “Soul Whisperer”, la sua musica ha toccato le anime di molti. Il suo tour “Soul Voyager” ha portato la sua arte in giro per l’Europa e il Nord America, conquistando pubblico e critica.

La vita privata: fidanzato e figlia

Al di là dei riflettori e delle note, Tess è una persona dalle molteplici sfaccettature. Ama essere chiamata semplicemente “TEss”, un dettaglio che rivela la sua natura autentica e genuina. Le sue influenze musicali spaziano dalla leggendaria cantautrice Joni Mitchell alla sua passione per la danza. Sappiamo che è fidanzata da molti anni con Giovanni Edoardo Visone, giornalista. I due hanno una figlia, Valerie Calliope.

Profilo Social

Puoi rimanere aggiornato sui suoi prossimi eventi e performance seguendo il suo profilo Instagram.