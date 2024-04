Vincent Riotta è tra gli ospiti della puntata odierna di “La volta buona”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai 1 dalle ore 14,00. L’attore inglese nella sua brillante carriera ha diviso il set con personaggi del calibro di Nicolas Cage, Anthony Hopkins, Ben Affleck, Sophia Loren, Nicole Kidman. Questa sera possiamo vederlo in prima serata su Rai 1 nel film in prima visione Il Meglio di te, di cui è tra i protagonisti. Ma scopriamo qualcosa in più su questo incredibile artista.

Vincent Riotta età e breve biografia

Vincent Riotta, il cui vero nome è Vincenzo Ricotta, è nato il 14 ottobre 1959 a Hartford, Inghilterra, e ha 64 anni. Nato da genitori italiani originari della Sicilia, Vincent Riotta ha trascorso la sua infanzia e adolescenza in Inghilterra. Ha studiato recitazione presso la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art di Londra, dove ha affinato le sue abilità e ha iniziato a forgiare la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

I primi passi di Riotta nel mondo della recitazione lo hanno portato a calcare le scene teatrali di Londra, dove ha mostrato il suo talento e ha conquistato il pubblico e la critica. Successivamente, ha lavorato in varie produzioni televisive, tra cui la celebre serie britannica “Coronation Street” e la serie mystery “Endeavour”.

Ha fatto il suo debutto al cinema con ruoli indimenticabili in film come “A Little Worm”, un cortometraggio indipendente sulla mafia in cui ha interpretato il leggendario Al Capone, guadagnandosi il premio come miglior attore al Festival del cinema di Barcellona nel 1995.

Tra i suoi ruoli più celebri, Riotta è noto per aver interpretato il protagonista maschile nel film romantico del 2003 “Sotto il Sole della Toscana”, affiancando l’attore italiano Raoul Bova. Inoltre, ha recitato in produzioni di grande successo come “Rush” e “Inferno”, entrambi diretti dal premiato regista Ron Howard.

Oltre al cinema, Riotta ha partecipato a diverse serie televisive di successo sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti. Tra i suoi ruoli più memorabili, spicca quello del mafioso pentito Tommaso Buscetta nella serie drammatica “Il Capo dei Capi”.

Vita privata

Vincent Riotta ha mantenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, preferendo concentrarsi sulla sua carriera e sulle sue passioni. Si è sposato con la direttrice di casting Teresa Razzauti, dalla quale si è poi separato, e la coppia ha avuto una figlia di nome Emma. Attualmente, Riotta ha una relazione con Patrizia Maugeri, mantenendo un profilo discreto sulle sue relazioni personali.