Virginia Mihajlovic sarà ospite del talk show Verissimo su Canale 5, alle 16:30 condotto da Silvia Toffanin. La giovane, figlia del celebre allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic, scomparso il 16 dicembre 2022 a causa di una leucemia mieloide acuta, sarà intervistata da Silvia Toffanin nel suo salotto. Scopriamo insieme chi è Virginia Mihajlovic e qualche curiosità su di lei.

Virginia Mihajlovic età e biografia

Virginia Mihajlovic è nata a Roma il 29 maggio 1998 e ha 25 anni. È la figlia dell’ex stella del calcio Sinisa Mihajlovic e di sua moglie, Arianna Rapaccioni. La giovane ha una sorella più grande di un anno di nome Viktorija, oltre a tre fratelli: Miroslav, Dushan e Nicholas. Virginia ha anche un fratello più grande nato da una precedente relazione del padre.

Nella vita, Virginia Mihajlovic si è dedicata alla carriera di modella e influencer, ruolo che sembra calzarle a pennello grazie al suo fascino mediterraneo. Il suo account Instagram vanta oltre 200.000 follower. Nel gennaio del 2019, Virginia ha partecipato insieme alla sorella Viktorija al reality show “L’Isola dei Famosi”, condotto da Alessia Marcuzzi.

La scomparsa del padre ha lasciato un vuoto enorme nella vita di Virginia. Il dolore per la perdita di Sinisa è stato particolarmente forte per la giovane di 25 anni. Dopo le parole di commiato della madre Arianna e della sorella Viktorija, Virginia ha condiviso i suoi sentimenti tramite un toccante messaggio sui social media. Nelle sue parole, si percepisce il profondo legame che la legava al padre e il dolore immenso per la sua assenza.

Vita privata

Virginia Mihajlovic è sposata con il calciatore del Genoa Alessandro Vogliacco, suo coetaneo. La coppia ha celebrato le loro nozze il 17 giugno 2023 a Monopoli, in un giorno di grande significato per l’influencer. Nel giorno delle nozze, Virginia ha dedicato un dolce pensiero al padre scomparso, ringraziandolo per essere stato con lei in quel momento speciale. La coppia ha una figlia di nome Violante, nata nell’ottobre del 2021.

La madre di Virginia, Arianna Rapaccioni, ha lasciato la sua carriera di soubrette in televisione per stare accanto al marito Sinisa. Virginia, dal canto suo, continua a seguire la sua carriera di influencer e modella, portando avanti il suo lavoro con dedizione e passione.

Profilo Social

Virginia ha un profilo Instagram ufficiale che conta più di 200mila follower in cui condivide momenti della sua vita privata e lavorativa.