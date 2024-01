Danny Quinn chi è, età, dove e quando è nato, genitori, moglie, figli, vita privata, biografia e carriera

Figlio del celebre attore premio Oscar Anthony Quinn, Danny Quinn è un attore come suo padre e un modello. Lo abbiamo visto anche in diversi programmi televisivi e alcune serie italiane come Don Matteo. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attore.

Dove e quando è nato, età, genitori, biografia di Danny Quinn

Danny Quinn è nato a Roma il 16 aprile del 1964. Ha 59 anni. Danny è uno dei 13 figli del celebre attore americano Anthony Quinn e dell’attrice italiana Jolanda Addolori. Come i suoi genitori, Danny ha deciso di intraprendere la strada della recitazione, lavorando come attore sia negli Stati Uniti che in Italia. Fa il suo debutto nel mondo del cinema nel 1988, partecipando al film Stradivari diretto da Giacomo Battiato.

Moglie, figli e vita privata

Dal 1991 al 1993, l’attore è stato sposato con Lauren Holly, attrice che è stata sposata, qualche anno più tardi, anche con Jim Carrey. Nel 2016 l’attore si sposa una seconda volta con Nancy Maamary. I due hanno avuto una figlia, Luna.

La carriera di Danny Quinn

L’anno successivo all’esordio cinematografico, l’attore partecipa alla miniserie I promessi sposi, di Salvatore Nocita, interpretando Renzo Tramaglino. Nello stesso anno presenta il Festival di Sanremo al fianco di Rosita Celentano, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin.

Negli anni Novanta l’attore recita in alcuni film italiani come Donne in bianco (1998) e La spiaggia (1999) e a partire dagli anni Duemila torna in televisione con alcune serie come Valeria medico legale (2000) Cuccioli (2002) e Maria Maddalena (2000). Nel 2004 l’attore vince la prima edizione del reality La fattoria. Nel 2007 torna a recitare per il cinema nel film Go Go Tales, di Abel Ferrara.

