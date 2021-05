Chi è Davide Maggio età, altezza, moglie, figli, vita privata, cane labrador retrivier “Tigro”, Rosanna Vaudetti, vero nome, biografia e carriera del proprietario del sito internet sulla tv davidemaggio.it. Maggio è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione televisiva che va in onda su Rai 1 dalle ore 14:00. E’ condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Davide Maggio

Non sappiamo la sua età. Infatti nel suo sito internet non la svela. Si limita a dire che è nato il 15 gennaio, di “qualche” anno fa, a Taranto. Non sappiamo niente anche sul suo peso e sulla sua altezza. Ma sappiamo che Davide Maggio è il suo nome di battesimo. Quindi non ha né un nome d’arte, né dei soprannomi. Attraverso davidemaggio.it segue il mondo della televisione in ogni sfaccettatura.

La moglie, i figli: vita privata di Davide Maggio

Anche la sua vita privata non è nota a nessuno. Infatti nel suo sito internet racconta vita, morte e miracoli dei personaggi dello spettacolo ma non dice niente del suo privato. Ed anche il suo Instagram non ci dà una grossa mano perché li ci svela quasi unicamente la passione per il suo amico a quattro zampe.

Il cane Tigro e la sua passione per Rosanna Vaudetti, curiosità su Davide Maggio

Infatti Maggio ama il suo cane “Tigro”. Lo ama a tal punto da avergli dedicato un profilo Instagram. Ma Tigro non è la sua unica passione. Infatti andava pazzo per l’annunciatrice Rai Rosanna Vaudetti ed attualmente è un fan “sfegatato” delle veline di Striscia la Notizia.