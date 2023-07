DAZN, nuovi prezzi per la Serie A e le offerte per risparmiare sui pacchetti

DAZN ha annunciato i nuovi prezzi degli abbonamenti per chi vorrà seguire il campionato di Serie A 2023-2024. Ci sono diverse differenze rispetto alla scorsa stagione. Previste delle offerte per piani annuali. Inoltre è stato siglato un accordo con Tivùsat, che amplia la possibilità di seguire il calcio da parte dei tifosi, che hanno una maggiore flessibilità di accesso così alla piattaforma di live streaming.

Serie A, i prezzi del nuovo abbonamento a Dazn Start

Chi deciderà di attuare il Piano Annuale per DAZN Start con il pagamento in un’unica soluzione a 89,99 euro – cioè circa 7 euro al mese – avrà la possibilità di risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile, che è disponibile a 13,99 mensili. Il risparmio sarebbe di circa 77 euro. Chi invece vorrà mantenere l’abbonamento simile a quello dell’anno precedente avrà la possibilità di optare per il Piano Annuale con pagamento in 12 reti mensili a 9,99 euro (con un risparmio di 48 euro). Con l’abbonamento Start si possono registrare fino a 4 dispositivi sull’app DAZN. Ma gli abbonati al pacchetto Start non potranno però seguire la Serie A, ma l’Eurolega e la Serie A di Basket, l’NFL, la Champions League di calcio femminile, e la grande boxe.

L’offerta per Dazn Standard

Chi invece aderirà al Piano Annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione dovrà sborsare 299 euro, che sarebbero circa 25 euro mensili, con un risparmio annuale di oltre 190 euro. Gli abbonati DAZN che opteranno per questo piano andranno così a risparmiare il 39% rispetto al Piano Mensile, disponibile a 40,99 euro al mese. Il Piano Standard dà la possibilità agli abbonati di registrare fino a 6 dispositivi sull’App e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi però alla stessa rete internet. Con questo pacchetto gli abbonati avranno la possibilità di vedere ogni evento di DAZN: dalla Serie A all’Europa League, passando per il tennis e il ciclismo.

L’abbonamento a Dazn Plus: le nuove tariffe

C’è un nuovo Piano Annuale DAZN Plus con il pagamento in un’unica soluzione a 449 euro, che comporterebbe un risparmio annuale cospicuo, di oltre 220 euro. Perché in quel caso l’abbonamento Plus sarebbe di circa 37 euro al mese. Il risparmio sarà del 33% rispetto al Piano Mensile, disponibile a 55,99 euro al mese. L’alternativa è rappresentata dal Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 45,99 euro, con un risparmio pari a 120 euro, con un pagamento mensile fisso per tutti i 12 mesi. L’abbonamento Plus consente di registrare fino a 7 dispositivi sull’app DAZN e di seguire in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet.

Dazn, accordo con Sky e TivùSat

DAZN si può seguire anche su Sky, al canale 214. Per attivare Zona DAZN però serve un ulteriore abbonamento. E da quest’anno gli eventi della piattaforma streaming si potranno seguire anche su Tivùsat, piattaforma satellitare gratuita presente su tutto il territorio italiano.