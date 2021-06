Delia Fiallo, morta la madre della telenovela: scrisse Cristal e i maggiori successi latinoamericani

Morta la sceneggiatrice cubana Delia Fiallo, considerata “la madre della telenovela“. E’ stata autrice di successi internazionali come la soap opera ‘Cristal‘. Si è spenta a Miami a 96 anni.

Delia Fiallo, madre delle telenovela

Pioniera delle popolarissime telenovelas sudamericane, Delia Fiallo, la cui carriera è iniziata a metà del secolo scorso, aveva detto in un’intervista alla France Presse nel 2018 che voleva essere ricordata “come una persona che amava molto e che era molto amata”.

Ha iniziato la sua carriera a Cuba nel 1950 con soap opera radiofoniche prima di scrivere la sua prima sceneggiatura televisiva nel 1957.

Il successo di Delia lontano da Cuba

Dopo aver lasciato Cuba nel 1966 ed essersi trasferita a Miami Fiallo ha lavorato con le tv venezuelane scrivendo programmi popolari come ‘Lucecita‘ o successi mondiali come ‘Esmeralda’, ‘Leonela’, ‘Cristal’ e ‘Kassandra’, molte andate in onda anche in Italia negli anni 90. In tutto, ha scritto più di 40 opere per la radio e la televisione.