Donato Carrisi chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata, Io sono l’abisso, biografia e carriera

Lo scrittore e regista Donato Carrisi è ospite questa sera 25 ottobre del programma Le Iene, in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Donato Carrisi

Donato Carrisi è nato il 25 marzo del 1973 a Martina Franca, in provincia di Taranto. Ha 49 anni. Dopo aver studiato al Liceo Classico Tito Livio, si laurea in giurisprudenza con una tesi su il Mostro di Foligno. Segue poi la specializzazione in criminologia e scienze del comportamento. Inizia la sua carriera di scrittore a 19 anni con il teatro: la prima commedia è Molly, Morthy e Morgan.

Moglie, figli, Instagram, vita privata di Donato Carrisi

Lo scrittore è molto riservato riguardo alla sua vita privata. Sappiamo solo che Carrisi è sposato e ha un figlio. Sui social pubblica sporadicamente qualche scatto della sua vita privata. Profilo Instagram: donatocarrisi.

Nel 2009 Carrisi vince il Premio Bancarella con il suo libro d’esordio, Il suggeritore. Nel 2018, alla sua prima esperienza cinematografica, vince il David di Donatello per il miglior regista esordiente con il film La ragazza nella nebbia.

La carriera di Donato Carrisi

Carrisi fa il suo esordio nel mondo letterario nel 2009 con Il suggeritore. Tre dei suoi thriller più di importanti come L’uomo del labirinto, La ragazza nella nebbia e Io sono l’abisso, sono diventati film altrettanto di successo, diretti dallo stesso Carrisi. Il suo esordio cinematografico arriva nel 2018 con La ragazza nella nebbia, con Toni Servillo, Jean Reno e Alessio Boni. Nel 2019 cura la regia del film L’uomo del labirinto, con Toni Servillo e Dustin Hoffman. Nel 2022 esce il suo terzo film da regista, Io sono l’abisso.

Oltre a collaborare per il Corriere della Sera, Carrisi dal 2018 insegna all’Università IULM, dove tiene il corso di Scrittura di genere: thriller, noir, giallo, mystery.