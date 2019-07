ROMA – Elisa Isoardi prende il sole sul terrazzo di casa. Fin qui tutto normale. Elisa Isoardi prende il sole sul terrazzo di casa dopo essersi cosparsa il corpo di olio di oliva. Ecco. Qui la cosa si fa più strana. A pubblicare la foto è stata la stessa Isoardi:

“Aspettando @laprovadelcuocorai mi abbronzo con l’olio Evo – fa sapere – non avevo altro in casa, ma ci sta. La compagnia è sublime: Johann Wolfgang Goethe in pieno romanticismo con ‘I dolori del giovane Werther'”.

“Come ustionarsi e prendere il melanoma” scrive secco, e senza un minimo di pietà, uno dei follower della conduttrice della Prova del Cuoco.

Fonte: Instagram.