Festival di Sanremo, la provocazione di Elodie. La cantante romana che per la terza volta in carriera si presenterà sul palco dell’Ariston, negli ultimi giorni ha parlato di libertà di espressione ed ha lanciato una provocazione: “Voglio dare un’accezione positiva al termine pu**na”.

Elodie, l’intervista prima di Sanremo

Negli ultimi giorni l’artista, che a Sanremo presenterà con una canzone che parla di una storia d’amore terminata, ha rivendicato la libertà di potersi esprimere attraverso il proprio corpo. Durante un’intervista rilasciata per un documentario ha ribadito la volontà di tornare a essere padrona della propria fisicità. L’artista ha spiegato: “Do una accezione positiva alla parola pu**ana. Io vengo dalla strada, e nella strada questo termine viene usato. Ci sono dei termini molto volgari per intendere delle cose molte belle, per me”.

“Voglio tornare ad esprimere una femminilità arrogante”

Ma quale può essere un’accezzione positiva del termine pu**ana? A spiegarlo è Elodie: “Voglio tornare ad esprimere una femmi nilità arrogante, voglio essere padrona della mia fisicità. Questo lavoro è fatto di decisioni oltre che di talento”.