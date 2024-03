Erkan Bektas, iconico attore di Terra Amara, è tra gli ospiti speciali di questa settimana di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’attore sarà come ospite in Italia in un programma per la prima volta. Conosciuto in italia soprattutto per il suo ruolo di Abdulkadir Keskin nella soap turca Terra Amara, Erkan è una figura iconica del mondo dello spettacolo turco, con una carriera ricca di successi. Scopriamo chi è davvero Erkan Bektas, dalle sue origini alla sua carriera e alla sua vita privata.

Erkan Bektas età, origini e breve biografia

Nato l’11 marzo 1972 ad Ankara, capitale della Turchia, Erkan ha 52 anni. Ha trascorso la sua giovinezza immerso nell’ambiente culturale della Turchia. Dopo aver completato l’istruzione primaria e secondaria nella sua città natale, ha deciso di perseguire la sua passione per la recitazione. Si è laureato presso l’Università di Ankara, specializzandosi in recitazione e facendo dei suoi studi un trampolino di lancio per una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Erkan ha iniziato la sua carriera teatrale come tirocinante presso l’Ankara Folk Actors Theatre and Art Activity Association. Da allora, ha lavorato in una varietà di teatri prestigiosi, tra cui il Black Theatre e il Theatre Tempo. Tra i suoi progetti più notevoli, troviamo una vasta filmografia e una serie di ruoli televisivi che lo hanno reso un attore di spicco nel panorama dell’intrattenimento turco. Con ruoli in film come “Fay Grim”, “Bornova Bornova” e “Kar ve Ayi”, Erkan ha dimostrato la sua abilità nel portare vita e profondità a una varietà di personaggi.

Non è solo un attore, ma anche un regista e un doppiatore di talento. Fondatore del teatro “Theater Baykuş” a Kadıköy nel 2010, Bektaş ha saputo creare uno spazio di espressione artistica unico, dove il teatro si mescola con altre forme d’arte per creare esperienze memorabili.

Il ruolo di Abdulkadir Keskin in Terra Amara

Il ruolo di Abdulkadir Keskin in Terra Amara è senza dubbio uno dei momenti culminanti della carriera di Erkan. Interpretando un personaggio enigmatico e spietato, Erkan ha dimostrato di avere una gamma di talenti che va oltre la semplice recitazione. Con la sua presenza magnetica e la sua capacità di portare profondità e complessità a un personaggio, ha catturato l’immaginazione del pubblico e ha conquistato un posto nel cuore dei telespettatori di tutto il mondo.

Vita privata

Al di là dei riflettori, di Erkan non si sa molto. Secondo quanto si legge sui magazine turchi, non è sposato. E’ un attivista sociale impegnato.