Flavia Vento chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, Tom Cruise, dove vive, biografia e carriera. La showgirl Flavia Vento partecipa questa sera 15 marzo al programma La pupa e il secchio show. Il programma è in onda su Italia 1 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Flavia Vento

Flavia Vento è nata a Roma il 17 maggio del 1977. Ha 44 anni. E’ alta 172 cm. Terminata la maturità presso un liceo Linguistico, si trasferisce a Parigi dove ha modo di essere il volto per diversi spot pubblicitari come quello della Neutro Roberts (1995) e quello della Ferrero Rocher (1999). Nel 1999, partecipa al programma Il lotto alle otto e nello stesso anno appare sulla copertina di Playboy in Italia.

Fidanzato, figli, dove vive, vita privata di Flavia Vento

La showgirl ha avuto diverse storie, alcune con personaggi noti. Tra queste c’è una relazione che risale a diverso tempo fa con Fabrizio Bentivoglio, di cui conserva un bel ricordo, ma conclusasi anche per la forte differenza d’età. Tra i suoi ex più celebri c’è inoltre un giovane che è diventato noto soprattutto per una brutta vicenda di cronaca nera: si tratta di Marco Prato, morto suicida in carcere dopo il suo arresto per l’omicidio di Luca Varani. Stando ad alcune informazioni, la showgirl dovrebbe vivere nella sua città natale, Roma.

La showgirl ha poi confessato di essere stata vittima di una truffa amorosa con un uomo che si era spacciato per Tom Cruise. “Mi ha dato un’emozione – ha confessato a Mattino 5 -. Non lo voglio denunciare. Mi sono innamorata di quest’uomo. Per cinque mesi mi ha scritto quasi tutti i giorni. Le cose che ci scrivevamo erano talmente reali, tutte coincidenze della vita. Ci siamo scritti tante cose meravigliose”.

La carriera di Flavia Vento

Nei primi anni 2000 partecipa al programma televisivo Libero insieme a Teo Mammucari e conduce Stracult. Tra il 2001 e il 2003 prende parte alla rappresentazione de Gli uccelli, alla fiction Cinecittà e al film Andata e ritorno. Ha poi partecipato a L’Isola dei famosi nel 2008 e nel 2012, ritirandosi entrambe le volte. In veste di opinionista è stata ospite di diversi programmi come Domenica Live, Pomeriggio Cinque e Quelli che il calcio. Nel 2020 è nel cast di Il postino sogna sempre due volte di Rocco Marino e a settembre del 2020 è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

