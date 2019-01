ROMA – Inizia la diretta televisiva di “Forum” ma la giudice Melita Cavallo è distratta e… parla al telefono. Qualcuno prova ad avvertirla: “Siamo in diretta…”. Ma lei, impassibile, continua ancora per qualche secondo. Poi chiede anche all’assistente se può prendere il cellulare e metterlo in carica.

Alla fine Melita Cavallo, ormai una vera e propria star sui social, si convince, lascia il cellulare e si mette seduta. “Melita Cavallo se ne sbatte della causa e telefona in diretta” sintetizza bene “Trash italiano” pubblicando il video su Twitter: