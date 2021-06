Gerry Scotti chi è, età, dove e quando è nato, programmi, moglie, figli, vita privata, quanto guadagna. A Verissimo, in onda oggi 5 giugno, viene riproposta l’intervista al conduttore televisivo Gerry Scotti. Il programma condotto da Silvia Toffanin è in onda su Canale 5 dalle 16.

Dove e quando è nato, vero nome, età, altezza, peso, Instagram, biografia di Gerry Scotti

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è nato il 7 agosto del 1956 a Miradolo Terme, in provincia di Pavia. Ha 64 anni. E’ alto 182 cm e pesa 98 kg. E’ figlio unico. Suo padre, Mario, è un operaio che lavora alle rotative del Corriere della Sera mentre la madre è casalinga. Dopo il liceo classico si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, senza però completare gli studi. Profilo Instagram: Gerry Scotti (@gerryscotti).

Patrizia Grosso, Gabriella Perino, il figlio Edoardo: vita privata di Gerry Scotti

Gerry Scotti si sposa nel 1991 con Patrizia Grosso. L’anno successivo nasce il figlio Edoardo. La coppia si separa nel 2002 e divorzia nel 2009. Dopo il divorzio, Scotti rivela di aver attraversato u momento di grande crisi: “Quando ho capito che si era rotto un vaso che non si sarebbe più aggiustato ne ho sofferto molto. Non mi sono mai vergognato di niente, ma quando mi sono separato per poi arrivare al divorzio mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia”.

Gerry Scotti si lega sentimentalmente a Gabriella Perino. I due si sono conosciuti perché i loro due figli sono compagni di classe e migliori amici. Al settimanale Chi, il conduttore racconta: “Ci siamo ritrovati entrambi dopo la separazione”.

La carriera di Gerry Scotti

Scotti si avvicina al mondo delle radio, lavorando a Radio Hinterland Milano2 e NovaRadio. Passa poi, a fine anni Settanta, a Radio Milano International. Nel 1982 lavora a Radio Deejay, grazie alla quale approda in televisione l’anno seguente con DeeJay Television. Dopo avere presentato Candid Camera e Deejay Beach, nel 1987 lavora a Smile, programma che gli regala un grande successo. Conduce poi Candid Camera Show ed è presentatore del Festivalbar.

Nel 1990 sostituisce Raimondo Vianello nel programma Il gioco dei 9 e l’anno successivo conduce Sabato al circo. Nel 1993 Scotti è su Italia 1 con il programma Campionissimo e conduce con Gabriella Carlucci Buona Domenica. Nel 1995 con Paola Barale conduce La sai l’ultima?. Nel 1997 presenta Striscia la notizia con Franco Oppini e nel 1999 approda su Canale 5 con Passaparola, che conduce fino al 2006. Torna a Striscia la notizia, affiancato da Gene Gnocchi.

Nel 2000 lavora a Chi vuol essere milionario?, che ottiene un grandissimo successo. Nel 2004 affianca Michelle Hunziker in Paperissima – Errori in tv e presenta La Corrida. Dopo aver presentato Lo show dei record, partecipa come giudice alla puntata zero di Italia’s Got Talent e conduce Io canto.

Nel 2011 conduce il nuovo gioco The Money Drop e nel 2012 il talent show The winner is. A partire dal 2014, Gerry Scotti si alterna con Paolo Bonolis alla guida di Avanti un altro!. Nello stesso anno torna a condurre Lo show dei record insieme al figlio Edoardo, che lavora come inviato esterno. Nel 2021 è di nuovo a Striscia la Notizia.

Quanto guadagna

Gerry Scotti, grazie ad una lunghissima e prolifica carriera televisiva, è ad oggi uno dei conduttori più apprezzati e amati. Per quanto riguarda il suo stipendio, Scotti è sul podio dei conduttori più pagati in Italia: guadagna circa 10 milioni di euro all’anno.