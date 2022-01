Gianni Sperti, chi è e quanto guadagna l’opinionista di Uomini e Donne

Quanto guadagna Gianni Sperti? Una risposta certa, come ovvio, non c’è. Non resta che trafficare tra le varie indiscrezioni del Web. Facendo un po’ la sintesi si può dire, con i condizionali del caso, che l’opinionista di Uomini e Donne potrebbe guadagnare tra gli 8 e 16mila euro al mese. Almeno queste sono le cifre che di volta in volta vengono citate dai vari esperti della materia. Sarà vero? Sarà falso? Nessuno potrà mai dirlo con certezza se non il diretto interessato. Resta il fatto che Uomini e donne ormai da anni è uno dei programmi più seguiti dall’italico pubblico televisivo. Quindi è molto probabile che l’opinionista, e giustamente, guadagni tanto.

Gianni Sperti chi è

Gianni Sperti è nato a Manduria (Taranto) il 12 aprile 1973. Allo stato attuale ha dunque 48 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. La sua altezza dichiarata è di 1,75 metri.

Cresciuto a Pulsano (Taranto), fin da giovane ha studiato danza a livello professionale. Prima ha studiato rock acrobatico, poi, a partire dai 16 anni, si è dedicato a danza moderna e classica. Ha debuttato in televisione nel 1995, nel corpo di ballo di La sai l’ultima? VIP.

Tra il 1995 e il 1996 ha fatto parte dei corpi di ballo di alcuni programmi di Canale 5, come Stelle sull’acqua (condotto da Carmen Russo), Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?. A partire dal settembre 1996 è stato primo ballerino di Buona domenica, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre del 2000.

Vita privata di Gianni Sperti: Paola Barale, matrimonio, separazione, voci di omosessualità, fidanzato, Instagram

A Buona Domenica Gianni conosce Paola Barale, con la quale si sposa nel 1998. Dal loro matrimonio non sono però arrivati figli. La loro storia fu molto celebrata a livello mediatico, tuttavia non andò a buon fine. Nel 2002 arrivò la separazione. Dopo la fine dell matrimonio con la Barale, a Gianni Sperti sono stati attribuiti molti flirt, ma nessuno confermato in via ufficiale.

Poi è arrivata la voce sulla sua presunta omosessualità. Anche questa una voce non confermata. Anzi, proprio recentemente ha detto a Pio e Amedeo di non essere fidanzato.

Sostenitore della battaglia contro l’abbandono dei cani, è stato testimonial della Campagna Dog Kiss. Gianni Sperti ha un profilo Instagram ufficiale, sul quale posta soprattutto immagini in posa.