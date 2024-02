Ginevra Elkann chi è, età, marito, figli, biografia, nuovo film in uscita

Ginevra Elkann è ospite della puntata del 1 febbraio del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, per presentare il suo nuovo film “Te l’avevo detto”, una visione unica sulla crisi climatica e sociale.

Ginevra Elkann età, primi passi come regista

Nata a Londra il 24 settembre 1979 (44 anni), Ginevra Elkann è una produttrice cinematografica e regista italiana. Figlia di Margherita Agnelli e Alain Elkann, e nipote di Gianni Agnelli, Ginevra ha cresciuto il suo interesse per il cinema in diverse parti del mondo, vivendo in Inghilterra, Francia e Brasile.

Laureatasi all’Università Americana di Parigi, ha successivamente conseguito un Master in Regia Cinematografica alla London Film School. La sua carriera ha visto diverse esperienze, tra cui l’assistenza alla regia per Bernardo Bertolucci e Antonhy Minghella.

Nel 2010 ha fondato la società di produzione cinematografica Asmara Films, con l’obiettivo di promuovere progetti di giovani autori provenienti da tutto il mondo. Questo impegno per sostenere talenti emergenti è culminato nel suo debutto alla regia nel 2019 con il lungometraggio “Magari,” che ha aperto il Locarno Film Festival ed è stato in selezione ufficiale al Torino Film Festival.

Il nuovo film “Te lo avevo detto”

Il suo secondo film, “Te l’avevo detto,” è una prospettiva avvincente sulla crisi ambientale e sociale, con un cast di stelle del calibro di Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Greta Scacchi, e Danny Huston.

Vita privata di Ginevra Elkann

Ginevra Elkann dal 2009 è sposata con Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona, discendente di una delle famiglie nobili italiane più antiche. Il loro matrimonio è stato celebrato con uno stile principesco a Marrakesh. I due insieme hanno tre figli: Giacomo, Pietro, e Marella.

Impegno sociale e culturale

Oltre alla sua carriera cinematografica, Ginevra Elkann si dedica all’impegno sociale e culturale. Ha preso parte al comitato consultivo di Christies ed è diventata Presidente della Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino. Nel 2012 ha fondato la casa di distribuzione cinematografica Good Films, dimostrando un costante impegno nel promuovere l’arte cinematografica in Italia.