ROMA – La Marchesa d’Aragona Daniela Del Secco e concorrente del Grande Fratello Vip non sarebbe mai stata nobile. A insinuare dubbi sul suo titolo stavolta è l’x marito Antonio Sansone ospite della trasmissione Pomeriggio 5.

Sansone nel salotto di Barbara D’Urso spiega che la De Secco è diventata nobile dopo averlo sposato: “La Marchesa d’Aragona non è mai stata nobile. È diventata baronessa dopo aver sposato me, che sono barone, ma il titolo è decaduto dopo il divorzio”.

Il barone ha così aggiunto: “Daniela Del Secco non è mai stata nobile, altrimenti me l’avrebbe detto. Ci siamo incontrati nel 1999, poi con il matrimonio ha preso il mio titolo nobiliare. Mi ha solo raccontato di essere stata una professoressa universitaria e di essere un’esperta di dermocosmesi, infatti creò una linea di creme col mio cognome: Daniela Sansone”.

Sansone insomma smentisce il titolo nobiliare di Marchesa della ex moglie, ma diversi ospiti sono scettici sia sul racconto dell’uomo che su quello della De Secco. Sansone ha poi aggiunto: “Quello della Marchesa è tutta un’invenzione, lei se ne uscì così mentre stavamo divorziando. Era il 2016 e lì per lì pensai che forse stava frequentando un marchese e che magari era in procinto di sposarlo. Per il resto, non saprei proprio spiegarmi il perché di quel titolo nobiliare”.