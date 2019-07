ROMA – Ilary Blasi non sarà più al timone del Grande Fratello Vip. A svelare il motivo della scelta è stata proprio lei in un’intervista sull’ultimo numero di Chi. “Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il Gf Vip quando ancora per me era una fig*ta farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi. […] Mi dispiace staccarmi da Alfonso Signorini perché è una persona che mi fa stare bene, gli faccio tanti in bocca al lupo per la sua conduzione al Gf Vip”.

Lady Totti però la rivedremo in un altro progetto, Giochi senza frontiere: “Era un altro sogno che avevo: quando ero piccola, d’estate, tutta la famiglia si ritrovava a vederlo e sono felice di portare in tv la versione 2.0”. (fonte CHI)