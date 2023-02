L’Isola dei Famosi sta per tornare: secondo le indiscrezioni di Tv Blog, il reality dovrebbe andare in onda dal 17 aprile 2023, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, prevista per il 3 aprile. Seguirà quindi la pausa pasquale e poi tutti catapultati in Honduras.

Anche per questa edizione la conduzione è affidata Ilary Blasi, che potrebbe fare a meno di Nicola Savino. Gli opinionisti di quest’anno dovrebbero essere Vladimir Luxuria e Enrico Papi. Ancora in dubbio il nome dell’inviato, non è noto se sarà confermato Alvin o se Ilary Blasi sia riuscita ad accaparrarsi Can Yaman per il ruolo.

Isola dei Famosi, i concorrenti

Intanto, a meno di due mesi dall’inizio, non mancano le indiscrezioni sui possibili naufraghi. Sempre Tv Blog conferma che Pamela Camassa sarebbe la prima concorrente ufficiale. La showgirl tornerebbe in tv dopo un periodo di assenza: l’ultima volta era il 2019, quando insieme al compagno Filippo Bisciglia partecipò ad Amici Celebrities, lo spin off del talent di Maria De Filippi.

Sempre Tv Blog fa anche il nome di Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, che dopo essersi spogliata delle vesti monacali, prova a cavalcare la notorietà in Honduras.

Dagospia tira invece fuori dal cilindro altri possibili vipponi: l’ex concorrente del GF Vip 6 Nathaly Caldonazzo, l’attrice Corinne Cléry e Marco Predolin, che fu squalificato dalla Casa più spiata d’Italia nel 2017 per una bestemmia.

Insieme a loro potrebbe naufragare in Honduras anche Alessandro Cecchi Paone insieme al baby fidanzato Simone Antolini. La differenza di età tra i due è di 38 anni.