J-Ax chi è: età, dove e quando è nato, vero nome, moglie, figli, vita privata, fratello, Covid, Articolo 31

J-Ax chi è: età, dove e quando è nato, vero nome, moglie Elaina Coker, figli, vita privata, fratello, Articolo 31. Il rapper è tra gli ospiti di Michelle Impossibile, il one man show di Michelle Hunziker in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21,40.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di J-Ax

Il cantante è nato a Milano il 5 agosto 1972. Ha quindi 49 anni ed è del segno del Leone. E’ alto 183 cm per un peso forma di circa 70 kg. J-Ax non è il suo vero nome ma soltanto un nome d’arte: quello vero lo conoscono in pochi ed Alessandro Aleotti.

J-Ax è figlio di un tipografo e di una cassiera. La sua adolescenza è segnata dalla passione per la musica, i fumetti e il computer.

La moglie Elaina Coker, figli, il fratello: la vita privata di J-Ax

Sulla vita privata del cantante sappiamo pochissimo perché è molto riservato. J-Ax non ama parlare del suo privato. Ad ogni modo, sappiamo che è sposato con Elaina Coker. Elaina è una fotografa, ritrattista, ed ex modella americana. Elaina è nata il 12 novembre 1977 a Miami ed ha quindi 44 anni (segno zodiacale Scorpione). Ha conosciuto J-Ax in uno dei periodi più difficili nella vita del cantante, mentre era sprofondato nelle dipendenze sia di droghe che di alcool e lo ha aiutato a ritirarsi su. La coppia ha un figlio di nome Nicolas nato nel 2007.

Il rapper ha anche un fratello minore che ha seguito le sue orme. Si tratta di Grido, conosciuto anche come Weedo, pseudonimo di Luca Paolo Aleotti. Grido è noto per essere stato membro dei Gemelli DiVersi fino al 2014. Il rapper ha fatto parte anche dei collettivi Spaghetti Funk e TDK.

La carriera di j-Ax: gli Articolo 31, Fedez, Jake La Furia

All’inizio degli anni novanta nascono gli Articolo 31, il primo gruppo di J-ax. Si tratta di una delle prime band hip hop della scena italiana a raggiungere un successo esorbitante che segnerà una generazione.

Dopo l’esperienza con gli Articolo, J-Ax continuerà la sua carriera da solista pubblicando il suo primo album nel 2006, Di sana pianta. Seguiranno altri quattro lavori in studio fino al 2017, anno in cui pubblicherà il grandissimo successo Comunisti col Rolex insieme al collega e amico Fedez. I due hanno anche dato vita alla loro etichetta discografica, Newtopia. Nel 2018 il loro sodalizio è però venuto meno, senza alcuna spiegazione.

J-Ax, a questo punto ha proseguito la sua carriera solista, regalandosi anche una reunion con gli Articolo 31 e una partecipazione alla giuria di All Together Now. Ha inoltre collaborato con Fabio Rovazzi alla canzone Senza pensieri. Nel 2020 è tornato a pubblicare un album da solista, ReAle. Nel 2021 ha realizzato il tormentone estivo Salsa insieme a Jake La Furia, primo estratto dal suo nuovo progetto intitolato Surreale.

J-Ax, l’impegno e il Covid

J-Ax ha spesso partecipato a dibattiti in cui ha preso posizioni a favore della liberalizzazione delle droghe, contro il razzismo e a favore della lotta degli studenti e contro molte delle posizioni della Lega di Salvini. Nel 2021 ha avuto il Covid ed è stato parecchio male. Per questo ha deciso di realizzare il brano Voglio la Mamma in cui ha raccontato quell’esperienza. Ha poi partecipato ad uno spot a favore dei vaccini ed ha attaccato diverse volte i No-vax dichiarando di aver dicevuto molte minacce.