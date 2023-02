Levante, chi è la cantante di Tikibombom ed ex giudice di X Factor

Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantante già nota del panorama musicale italiano. In molti si sono appassionati alla sua musica, che prende forma attorno a un tragico evento della sua infanzia. In molti conoscono i suoi brani e tanti hanno imparato a conoscerla anche attraverso la sua esperienza in televisione in qualità di giudice di X Factor. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, biografia di Levante

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è nata il 23 maggio del 1987 a Caltagirone, in provincia di Catania. Ha 35 anni. La cantante, nel 2001, si trasferisce a Torino con i suoi fratelli e la madre. Cinque anni prima Levante ha perso il padre, un evento tragico che l’ha segnata profondamente e che in seguito la spinge verso la musica. Molti dei brani scritti dalla cantante sono infatti dedicati al padre. Dopo aver aperto i concerti di Max Gazzè, nel 2014 esce il suo primo album, Manuale distruzione, premiato poi come migliore opera prima dall’Academy Medimex.

Fidanzato, figlia, Instagram, vita privata di Levante

La cantante, dal 2015 al 2017, è stata sposata con il disc jockey Simone Cogo. Dopo la rottura, Levante si lega al cantante Diodato, ma la loro relazione finisce nel 2019. L’attuale compagno della cantante è un uomo esterno al mondo dello spettacolo, Pietro Palumbo, con il quale ha avuto una figlia, Alma Futura, nel 2022. Profilo Instagram: levanteofficial.

Levante, l’origine del suo nome d’arte

L’origine del nome d’arte della cantante risale alla sua infanzia, quando una sua amica ha cominciato a chiamarla come il personaggio de Il ciclone interpretato da Leonardo Pieraccioni, appunto Levante. Durante un’intervista a Grazia, la cantante ha rivelato: “L’ho tenuto perché è l’opposto di Claudia. Claudia significa ‘claudicante’, Levante è quello che si alza in piedi. La felice opposizione tra quello che gli altri avevano scelto per me e quello che ho scelto io”.

La carriera di Levante

La cantante, dopo il disco d’esordio uscito nel 2014, pubblica altri tre album. Il secondo album, Abbi cura di te, esce nel 2015. Da questo disco vengono estratti i singoli Ciao per sempre, Finché morte non ci separi, Abbi cura di te e Le lacrime non macchiano. L’album viene inoltre candidato al Premio Tenco. Nel 2017 esce Nel caos di stanze stupefacenti, che debutta in seconda posizione nella Classifica FIMI Album. Nello stesso anno la cantante partecipa all’undicesima edizione di X Factor in qualità di giudice, con Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. Nel 2017 esce anche il primo romanzo di Levante, Se non ti vedo non esisti.

L’album successivo della cantante, Magmamemoria, esce nel 2019. Il disco viene anticipato dai singoli Andrà tutto bene e Lo stretto necessario, in duetto con Carmen Consoli. L’anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tikibombom e pubblica due nuovi singoli, Sirene e Vertigine.

La cantante, nel 2018, pubblica il suo secondo romanzo, Questa è l’ultima volta che ti dimentico, che raggiunge la top ten delle vendite in Italia. Nel 2021 esce il suo terzo libro, E questo cuore non mente.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI LEVANTE