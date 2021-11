Lola Ponce chi è: età, altezza, dove e quando è nata, il marito messicano, il Festival di Sanremo, Esmeralda

Questa sera la cantante Lola Ponce sarà una delle ospiti del programma di Canale 5 D’Iva condotto da Iva Zanicchi.

Lola Ponce, età, altezza, dove e quanto è nata

Lola Ponce non ha compiuto ancora 40 anni. E’ nata infatti il 25 giugno 1982 a Capitán Bermúdez in Argentina da padre italiano e madre spagnola. Lola Ponce ha iniziato prestissimo come attrice di film e serie tv e cantante (è stata anche l’Esmeralda di Notre Dame del musical firmato da Riccardo Cocciante). Nel 2008, insieme a Giò Di Tonno, vinse il Festival di Sanremo con il brano Colpo di fulmine, un brano composto da Gianna Nannini. E’ alta 1 e 65 centimetri.

Lola Ponce è la seconda cantante straniera ad aver vinto il Festival dopo Romina Power.

Nel 2021 Lola Ponce ha anche partecipato al programma televisivo Star in the Star arrivano seconda. Nello show la Ponce ha interpretato Mina.

Marito, figli e vita privata di Lola Ponce

Lola Ponce è sposata con il modello/attore messicano Aaron Diaz Spencer. Anche lui è nato nel 1982. I due, che si sono conosciuti nel 2011 sul set della serie televisiva El Talisman, si sono sposati nel 2015 a Marrakesh, in Marocco. La coppia ha due figli: Erin e Regina di otto e sette anni.