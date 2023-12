Luca Laurenti chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Luca Laurenti è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico. Molte e di successo sono le sue collaborazioni con il collega e amico Paolo Bonolis. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del comico.

Dove e quando è nato, età, biografia di Luca Laurenti

Luca Laurenti è nato a Roma il 29 aprile del 1963. Ha 60 anni. Appassionato fin da piccolo del mondo dell’intrattenimento, Luca, nel 1988, prende parte ai programmi Provini e Dibattito!. L’incontro fondamentale arriva nel 1991, quando conosce Paolo Bonolis, con il quale ottiene un grande successo grazie al programma Urka.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Il comico è sposato dal 1994 con l’avvocato Raffaella Ferrari, distante dal mondo del gossip. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nato nel 1997. Durante un’intervista, Laurenti ha dichiarato: “È stato Paolo Bonolis a presentarmela e mi è subito piaciuta. Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così, ho iniziato a corteggiarla”. Il comico ha un profilo Instagram ufficiale, anche se non è particolarmente attivo sui social: lucalaurentiofficial.

La carriera di Luca Laurenti

Dopo il successo di Urka, Laurenti e Bonolis iniziano una lunga collaborazione in molti programmi televisivi come Miss Italia nel mondo, I cervelloni, Chi ha incastrato Peter Pan? e soprattutto Ciao Darwin. Non solo attivo in televisione, Laurenti ha partecipato anche ad alcuni film per il cinema come Body Guards – Guardie del corpo (2000), Io & Marilyn (2009) e I fobici (1998). Il comico ha anche lavorato nel mondo del doppiaggio, dando voce a personaggi come Forky in Toy Story 4, Stuart Little, Lenny in Shark Tale e Ray ne La principessa e il ranocchio. Inoltre, nel 1998, è uscito il suo primo album, Nudo nel mondo.

