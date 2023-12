Sean “Diddy” Combs, il miliardario cantante rap e la ex fidanzata Casandra Ventura, in arte Cassie, hanno composto amichevolmente la loro lite, almeno stando all’avvocato di Diddy.

Cassie aveva accusato Diddy di di stupro e ripetuti abusi fisici nell’arco di un decennio, quanto durò la loro relazione, terminata nel 2018.

Ora l’avvocato di Diddy, Ben Brafman, ci tranquillizza e dice a TMZ: “Giusto per essere chiari, la decisione di risolvere una causa, soprattutto nel 2023, non è in alcun modo un’ammissione di illecito. La decisione di risolvere la causa non compromette in alcun modo il netto rifiuto del signor Combs alle richieste. È felice che si sia arrivati ​​ad un accordo reciproco e augura il meglio alla signora Ventura.”

E proprio così è finita… Cassie e il suo ex, Diddy, stanno risolvendo la causa esplosiva che ha intentato solo pochi giorni fa, sostenendo che lui l’aveva violentata e coinvolto nel traffico di esseri umani… e dicono che lo stanno facendo “amichevolmente.”

Entrambe le parti in causa hanno rilasciato dichiarazioni affermando che la guerra legale era finita. Cassie ha detto: “Ho deciso di risolvere la questione amichevolmente a condizioni sulle quali ho un certo livello di controllo. Voglio ringraziare la mia famiglia, i fan e gli avvocati per il loro incrollabile sostegno”.

Nella causa, depositata presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan, Cassie sosteneva che Combs l’ha introdotta “a uno stile di vita di eccessivo abuso di alcol e sostanze” e l’ha costretta a fare sesso con numerosi prostituti maschi mentre filmava gli incontri.

“Dopo anni nel silenzio e nell’oscurità, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni”.

In risposta, l’avvocato di Combs, Ben Brafman, ha dichiarato che il suo cliente nega con veemenza queste accuse offensive e oltraggiose. Negli ultimi sei mesi, il signor Combs è stato sottoposto alla persistente richiesta di 30 milioni di dollari da parte della signora Ventura, sotto la minaccia di scrivere un libro dannoso sulla loro relazione, che è stato inequivocabilmente respinto come palese ricatto”.

Un quarto di secolo fa, Diddy era stato legato aJennifer Lopez.