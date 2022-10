Mario Giordano chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, moglie, Fuori dal coro, biografia e carriera

Nel 2015 Giordano viene querelato dall’imprenditore Massimo Ferrero per averlo citato nel libro Pescecani per la vicenda di bancarotta fraudolenta della Livingston. L’anno successivo l’ordine dei giornalisti sanziona Giordano e il suo collega Maurizio Belpietro per aver diffuso odio etnico nei confronti dell’etnia rom. Questo a causa di un articolo in cui accusavano di una rapina alcuni rom, generalizzando su tutta l’etnia.

