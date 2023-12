Marta Flavi è stata tradita più volte da Maurizio Costanzo. La Flavi lo racconta in un’intervista all’AdnKronos. Altro che Ilary Blasi e Totti. Spiega l’ex conduttrice: “Questo è il momento delle donne cornute, io sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo, mi sono sentita l’imperatrice della cornute ma non ero contenta”.

Marta Flavi: “Sono stata la prima donna cornuta dello spettacolo”

La Flavi aggiunge ironicamente e scherzosamente di portare “questa corona con grande eleganza e dignità”. La terza moglie di Maurizio Costanzo spiega di aver deciso di parlare del tradimento subito dall’ex marito “dopo aver visto il documentario di Ilary Blasi ‘Unica’, in onda su Netflix“. A convincerla a raccontare questa vicenda è stata anche dopo lo sfogo di Belen Rodriguez a “Domenica In”: qui la showgirl argentina ha raccontato qualche settimana fa di essere stata tradita almeno 12 volte da Stefano Di Martino.

“Non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente”

Questa la confessione dell’ex conduttrice che ha lavorato negli anni Novanta sulle reti Mediaset: “Io non ho mai raccontato la mia storia pubblicamente, non solo per signorilità ma anche perché temevo tante cose. Maurizio era un uomo di potere perciò mi sono tenuta il mio dolore senza mai parlarne con le televisioni o con i giornali. Ma siccome la gente aveva capito come fossero andate le cose non era poi così importante che lo spiegassi io”.