Massimo Boldi, chi è, cinepanettoni, Christian De Sica… Lunga e felice (con qualche scossone) la carriera di Massimo Boldi, i più grandicelli lo ricorderanno con simpatia come Cipollino, gag a raffica e comicità viscerale con un tocco di surreale follia.

Attore, conduttore, spalla di lusso, ma anche produttore, la sua fortuna è stata (per entrambi) l’incontro con Christian De Sica con cui è stato il re incontrastato dei cinepanettoni. Un matrimonio di 20 anni (pausa di riflessione compresa). Undici Telegatti ne fanno una superstar della tv. Stasera sarà ospite di Carlo Conti su Rai 1 in prima serata nella trasmissione Top 10.

Massimo Boldi, Luino, 23 luglio 1945

Massimo Boldi è nato a Luino il 23 luglio del 1945. Undici anni dopo si trasferisce con la famiglia (due fratelli) a Milano: l’adolescenza è segnata da scuole serali, lavori da vetrinista e da venditore porta a porta per la Motta. Le sue grandi passioni sono il Milan e la musica.

Nel 1963 è il batterista del gruppo musicale degli “Atlas”: per prpoblemi familiari dovrà interrompere, il nucleo originario sarà l’incubatore dei New Dada. Ma la batteria è il suo biglietto da vista nel mondo dello spettacolo: diversi gruppi per far ballare una generazione.

Dalla batteria al cabaret: gli anni del Derby

Di uno di questi il cantante è Claudio Lippi. Ma poi accompagnerà Ricky Gianco, Al Bano, fino all’orchestra di Gino Paoli che si esibisce alla Buussola. Durante queste session incontra Christian De Sica, che fa il cantante. Poi, nel 1968, entra al Derby di Milano: prima come batterista, poi come cabarettista.

Il Derby è l’università del comico. Qualche nome con cui ha diviso il palco: Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Giorgio Faletti, Umberto Bindi, Gino Paoli, Paolo Villaggio, I Gufi, Walter Valdi, Gianfranco Funari, Felice Andreasi.

Irene Fornaciari, l’attuale fidanzata

Nei primi anni ’70 Massimo Boldi ha sposato Maria Teresa Selo, dalla quale ha avuto tre figli. Maria Teresa si è purtroppo dovuta arrendere nel 2004 ad una grave malattia. Dopo varie avventure sentimentali, Boldi è felicemente fidanzato con Irene Fornaciari, 40 anni e più piccola di lui di 34 anni.

Qualche cedimento Covid: un po’ negazionista, ma per disperazione

Facciamolo dire a lui. Quanto al suo post social sul Covid di qualche fa, che ha fatto discutere, “mi hanno dato del negazionista – ha detto Boldi – ma non è vero. Ho scritto quel post perché per il 30/o compleanno di mia figlia hanno preparato un video che comprendeva vari ricordi, alcuni anche con mia moglie.

Mi è venuta un po’ di malinconia, e mi sono chiesto se fosse possibile lasciare ai giovani un mondo come quello attuale. Quale sarebbe il loro futuro? Erano le sei del mattino quando scrissi di getto quel post, implorando Nostro Signore. Dopo un paio di giorni ricevetti messaggi di consensi anche dalla virologa Maria Rita Gismondo, da Vittorio Sgarbi e Red Ronnie”.

Cosa è successo a Massimo Boldi?

Sì, va riportato il crudele scherzo de Le Iene. Massimo Boldi è stato portato in un ospizio con l’inganno piuttosto, lui credeva di partecipare a un party. che ad un party privato. A portarlo nella struttura è stata proprio la sua assistente.