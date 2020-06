ROMA – Masterchef Italia conferma la squadra di giudici che prenderanno parte alla prossima edizione, la decima.

Saranno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La nona edizione, vinta da Antonio Lorenzon, si è conclusa quando il lockdown stava per scattare.

In un video pubblicato sui profili social del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, i tre chef si ritrovano per una videochiamata in cui iniziano a organizzarsi in vista della prossima edizione, che andrà come sempre su Sky Uno e Now Tv.

I tre giudici invitano nel filmato chiunque voglia mettersi alla prova ai fornelli, sognando di diventare il decimo Masterchef italiano.

Questa, per dirla con Giorgio Locatelli è una “call to arms” a tutti gli effetti. Anzi, una “chiamata alle armi”, fanno eco Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Masterchef Italia, come iscriversi ai casting

Per iscriversi ai casting di Masterchef Italia, visitare il sito http://masterchef.sky.it/casting-selezioni e provare a diventare parte del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che andrà in onda come sempre su Sky.

Basta accedere con il proprio SkyID, oppure crearlo se non si è ancora registrati, e compilare il form che ci si trova davanti.