Maurizio Costanzo chi è: età, mogli, figli, vita privata, carriera del conduttore ospite a Oggi è un altro giorno

Maurizio Costanzo sarà ospite a Oggi è un altro giorno. Il celebre conduttore, giornalista, autore televisivo e quant’altro sarà intervistato da Serena Bortone nella puntata di martedì 23 febbraio.

Chi è Maurizio Costanzo? Impossibile rispondere in maniera sintetica. Giornalista, autore, conduttore televisivo, ha contribuito a rivoluzionare la tv italiana. Il suo programma di maggior successo, il Maurizio Costanzo Show, è andato in onda per decenni. E vanta numerosi tentativi (quasi sempre mal riusciti) di imitazione.

Maurizio Costanzo chi è: età, altezza, segno zodiacale

Maurizio Costanzo è nato a Roma il 28 agosto 1938. E’ dunque del segno zodiacale della Vergine. E’ alto 1,64 metri. I suoi genitori erano Ugo Costanzo, impiegato statale al Ministero dei Trasporti, e Jole De Toni, casalinga.

Dopo il diploma in Ragioneria, non si iscrive all’università per continuare i suoi studi e laurearsi. Ma, nel 1956, comincia giovanissimo la sua carriera di giornalista e, solo pochi anni più tardi, di autore radiofonico e televisivo di successo.

Maurizio Costanzo: mogli, figli, matrimoni, nipoti

Maurizio Costanzo si è sposato quattro volte. La prima volta nel 1963 con Lori Sammartino, una fotoreporter. In seguito, dal 1973 al 1984, è stato invece coniugato con la giornalista Flaminia Morandi (che per Costanzo divorziò dall’allora marito, il giornalista Rai Alberto Michelini), dalla quale ha avuto due figli: Camilla, nata nel 1973 (che oggi lavora come sceneggiatrice per la Rai), e Saverio, nato nel 1975, oggi regista cinematografico e di serie televisive. Costanzo e la Morandi si sono poi separati alla fine degli anni settanta.

In seguito, dal 1983 al 1986, ha convissuto con l’attrice Simona Izzo. Il 7 giugno 1989 si è sposato con la conduttrice televisiva Marta Flavi, dalla quale si è separato nel dicembre 1990 ed ha divorziato nel 1994.

Infine, il 28 agosto 1995 si è sposato con l’attuale moglie Maria De Filippi, conosciuta nel settembre 1989 durante un convegno sulla pirateria cinematografica a Venezia. Grazie al loro incontro Maria diviene in seguito conduttrice, autrice, produttrice e talent-scout televisiva. Il matrimonio venne celebrato con rito civile presso il Comune di Roma dall’allora sindaco Francesco Rutelli. Nel 2002 la coppia ha preso in affido un bambino, Gabriele, che all’epoca aveva dieci anni, poi definitivamente da loro adottato nel 2004.

Maurizio Costanzo ha anche 4 nipoti, i figli di Camilla e Saverio.

Maurizio Costanzo e l’attentato della mafia nel 1993

Maurizio Costanzo è stato vittima di un attentato della mafia il 14 maggio 1993. Questo era dovuto al suo impegno pubblico contro la mafia. Ospitava spesso il giudice Giovanni Falcone nelle proprie trasmissioni e aveva bruciato in diretta una maglietta che inneggiava alla mafia.

Una Fiat Uno imbottita di tritolo esplose a Roma in via Ruggero Fauro (vicino al Teatro Parioli). Al momento dell’esplosione erano in transito due autovetture: una Mercedes blu presa a nolo la mattina dell’attentato condotta da Stefano Degni e dove sedevano Maurizio Costanzo (di ritorno dalle registrazioni del Maurizio Costanzo Show) e la sua compagna Maria De Filippi e, a brevissima distanza, una Lancia Thema con a bordo le guardie del corpo Fabio De Palo (rimasto lievemente ferito) e Aldo Re (che subì lesioni legate allo shock).

Fortunatamente non ci furono vittime, e gli occupanti della Mercedes rimasero illesi per un ritardo nello scoppio causato dal telecomando e per un muretto di una scuola che fece da protezione all’automobile blindata di Costanzo.

Maurizio Costanzo: la carriera come giornalista

Costanzo iniziò a soli 18 anni collaborando con il quotidiano romano Paese Sera. L’anno seguente entra a far parte della redazione del Corriere Mercantile di Genova. A 22 anni inizia a collaborare con TV Sorrisi e Canzoni, diventa poi caporedattore del settimanale Grazia.

Maurizio Costanzo: la carriera in tv

Ricordare tutti i successi di Maurizio Costanzo in tv è troppo lungo per poter essere riassunto in poche righe. Meglio affidarsi a Wikipedia. L’esordio in Rai arriva nel 1963. Tra i programmi di maggior successo (anche in Fininvest, poi Mediaset), ci sono: Bontà loro, Buon compleanno canale 5, Forum, Buona Domenica, L’intervista. Naturalmente l’immagine di Costanzo è indissolubilmente legata al Maurizio Costanzo Show, in onda dal 1982..