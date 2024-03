Max Paiella è tra gli ospiti della puntata di oggi 7 marzo 2024 del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo. Il comico è in scena in questi giorni con lo spettacolo “Jannacci e dintorni” e in studio racconterà qualcosa in più sulla sua carriera, la sua vita privata e il suo legame con Greg.

Max Paiella età, biografia e carriera

Massimiliano Paiella, meglio noto come Max, è nato a Roma il 18 marzo 1969 e ha 55 anni. Da giovane, ha dimostrato un eccezionale talento artistico. La sua carriera ha avuto inizio come disegnatore, prima di intraprendere un percorso formativo presso l‘Accademia di Belle Arti di Roma. Negli anni ’90, ha ampliato i suoi orizzonti artistici, abbracciando la musica e apprendendo a suonare la chitarra. In questo periodo ha formato diverse band con le quali si è esibito sporadicamente. Le sue prime esperienze televisive risalgono alla fine degli anni ’90 e ai primi anni 2000, con apparizioni in programmi come “I ragazzi del muretto”, “Linda e il brigadiere” con Nino Manfredi su Rai 1, “Telenauta 69” di Lillo e Greg su Italia 1 e “Mhhhh” di Serena Dandini su Rai 2. Max ha anche fatto il suo debutto sul grande schermo nel film “Blek Giec” diretto da E. Caria.

Ma è soprattutto grazie alla sua collaborazione con Radio 2 e, in particolare, con il celebre programma “Il ruggito del coniglio” che è diventato famoso al grande pubblico. Nella trasmissione, è lui stesso a prestare la voce ai vari personaggi e ad esibirsi nelle canzoni del programma, incarnando con maestria figure come il brasiliano Vinicius du Marones, il cinese Coricidin, il greco Demetrios Parakulis, il russo Nikojal Tekorkov e altri personaggi secondari come Fata Paiella e il reverendo Solomon Pajella.

Nel 2024, ha partecipato al programma “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale” condotto da Renzo Arbore.

La collaborazione con Greg

Max Paiella è stato un membro stabile della band Blues Willies insieme a Claudio Gregori, noto come Greg della celebre coppia comica Lillo & Greg. Questa collaborazione ha portato a performance musicali memorabili e ha consolidato il suo status di artista poliedrico nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Vita privata, chi è la moglie

Pur essendo riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Max Paiella è sposato con Caterina. Il suo amore per gli animali, in particolare per i gatti, è evidente dalle foto pubblicate sui suoi profili social. Fuori dal mondo dello spettacolo, Max si dedica anche alla sua passione per la musica, suonando la chitarra e collaborando con altri artisti.