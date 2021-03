Mika chi è, età, altezza, fidanzato, vita privata, vero nome e carriera del cantante libanese di Grace Kelly

Chi è Mika, età altezza, fidanzato, carriera e vita privata del cantante libanese naturalizzato britannico divenuto famoso grazie al brano Grace Kelly.

Mika, età e biografia

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr., nasce a Beirut il 18 agosto del 1983 e ha 37 anni di età. E’ un cantautore e showman libanese naturalizzato britannico. Terzo di cinque fratelli, Mika nasce da madre libanese maronita e padre statunitense. La sua famiglia si trasferisce a Parigi nel 1984 a causa della guerra civile libanese. In seguito alla partenza del padre all’età di nove anni si trasferisce a Londra. In questi anni ha avuto problemi a scuola a causa di una forma di dislessia che tuttora gli impedisce di leggere gli spartiti musicali e l’orario dell’orologio.

Ha incominciato a comporre canzoni sin da piccolo, spaziando tra vari generi, ma è riuscito a farsi conoscere attraverso una pagina personale su MySpace, venendo notato da un discografico. Nel 2006 gli propone un contratto per pubblicare Grace Kelly, il primo singolo nell’autunno dello stesso anno. Nel corso della vita ha vissuto in diversi luoghi; se infatti le sue origini sono libanesi, ha passato la prima infanzia in Francia, trasferendosi poi in Gran Bretagna. Ha vissuto anche negli Stati Uniti. Mika parla fluentemente inglese, francese e italiano, in seguito alla sua permanenza in Italia.

La carriera di Mika

Ha cominciato la sua ascesa al successo nel 2007 grazie al singolo Grace Kelly, che ha scalato le classifiche di numerosi paesi. Contemporaneamente ha ottenuto un ottimo successo anche il suo disco di esordio, Life in Cartoon Motion. Gli è valso quattro World Music Awards nel 2007 e dal quale sono stati estratti altri singoli di successo, come Love Today e Relax, Take It Easy.

Il suo secondo album, The Boy Who Knew Too Much, è stato pubblicato nel 2009 e contiene altre canzoni di successo, come We Are Golden e Kick Ass (We Are Young) ed è stato certificato disco di platino. The Origin of Love è il terzo album, pubblicato il 25 settembre 2012, contenente canzoni di successo come Celebrate, Underwater e Stardust.

Il quarto album in studio, No Place in Heaven è uscito digitalmente il 15 giugno 2015 e fisicamente il giorno seguente. L’album è stato anticipato dai singoli Boum Boum Boum (giugno 2014), Talk About You, Last Party (aprile 2015) e Good Guys (inizialmente presentato alla finale del talent show X Factor Italia e nella versione francese di The Voice e poi uscito ufficialmente il 2 maggio 2015).

La vita privata di Mika, altezza e fidanzato

Mika ha una altezza di 191 centimetri. Dopo l’iniziale ambiguità riguardo alla sua sessualità, il 4 agosto 2012, dalle pagine del settimanale Instinct, fa ufficialmente coming out dichiarando pubblicamente la sua omosessualità. “Mi chiedete se sono gay? Io vi rispondo di sì. Mi chiedete se le mie canzoni parlano di relazioni con uomini? Io vi dico sì. Ed è solo attraverso la mia musica che ho trovato la forza di venire a patti con la mia sessualità al di là dell’argomento dei miei testi. Questa è la mia vita reale”.

Il cantante ha rivelato che la notizia non è stata pesa nel migliore dei modi dalla madre che avrebbe impiegato un po’ di tempo per accettare la situazione e Andreas Dermanis, lo storico compagno di Mika. I due vivono a Londra lontano dalle luci dei riflettori dei giornali scandalistici. Ma chi è il fidanzato di Mika? Andrea Dermanis, di origini greche, è un regista e documentarista che ha incrociato le strade del cantautore di origine libanese per girare alcuni video musicali. Mika è un grande appassionato delle scarpe bianche.