Morgan deride Amadeus il direttore artistico nonché conduttore di Sanremo con una canzone. L’esclusione dal prossimo festival brucia ancora troppo: il cantautore prosegue così la sua polemica a distanza contro Amadeus e organizzatori.

Le voci circolate alla vigilia sono state confermate: tra i ventisei Big in gara a Sanremo 2021 c’è anche Bugo. A Morgan la decisione non è andata giù e in una diretta social si è scagliato contro il direttore artistico con una canzone derisoria (clicca qui per ascoltarla).

La Rai e l’organizzazione non l’hanno presa bene e Morgan ha subito una seconda esclusione: il cantautore è stato infatti escluso anche dalla finale di Sanremo Giovani dove ricopriva il ruolo di giurato.

Morgan e l’intervista contro direttore artistico e vertici di Sanremo

Morgan, nelle scorse ore aveva rilasciato un’intervista piena di accuse e stoccate rivolte ad Amadeus e agli organizzatori del festival.

Da qui la decisione, da parte degli organizzatori, di prendere provvedimenti contro di lui escludendolo anche dalla finale di Sanremo Giovani dove era giurato.

Sanremo Giovani, Morgan era stato contattato da Amadeus

Morgan infatti, prima di conoscere l’esito sulla partecipazione al Festival 2021, era stato contattato da Amadeus per far parte della giuria tecnica di Sanremo Giovani.

Un ruolo che Morgan ha accettato convinto che significasse poi partecipare a Sanremo 2021. In realtà, a quanto pare, era solo un “premio di consolazione”.

Morgan reagisce male alle due esclusioni in un solo colpo

Due esclusioni in un solo colpo che hanno provocato l’ennesima reazione in Morgan, che in una live su Instagram è tornato a scagliarsi contro il presentatore di Sanremo 2021. Il tutto mentre su Rai Uno stava andando in onda la diretta della finalissima dei giovani talenti.

Morgan, su Instragram si è sfogato così: “Sono venuto a miei spese tutte queste settimane a Sanremo Giovani che poi, sinceramente, anche se va bene fare il giurato non è che mi faccia impazzire preferisco stare sul palco e non fare l’opinionista. Poi tu che fai? Non mi prendi? Con che faccia? Con che coraggio!?”.

Il brano che attacca Amadeus recita: “A certi Festival del c***o con un presentatore incompetente dal quale non posso accettare insegnamenti né morali. O sei un pazzo o un carnefice….”. Il testo della canzone e la musica hanno fatto il giro del web in poche ore diventando virali.

Morgan ha poi pubblicato una lunga lettera rivolta ad Amadeus: “Perché sei stato così scorretto? Te ne rendi conto che io non merito questo. E che tu stai facendo il direttore artistico della musica nonostante non sia di tua competenza?”

“Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base, ma è stato gentile e ti ha voluto gratificare negli ultimi mesi nonostante l’imbarazzo di essere nel ruolo non esattamente conforme alle sue competenze. Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile?”.

Morgan attacca ancora: “Sono a Sanremo, non mi hanno fatto entrare”

Sempre su Instagram, Morgan attacca ancora, questa volta gli organizzatori del festival scrivendo qualcosa che assomiglia ad una poesia in rime.

“Sono qui in quel di Sanremo giunto per lavoro. E non certo per vacanza .Mi accingo ad onorare il ruolo per cui mi si è voluto, il giurato dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce che non mi si vuole nemmeno far entrare ‘Addirittura?’ vo’ a pensare!”

“Chissà mai per qual motivo Forse è che avran paura. Che li possa smascherare della loro dittatura ben poco musicale?? Non sia mai, non son volgare. Ma una cosa posso fare: se qualcuno di voi altri che si trova nei paraggi avesse voglia di filmare”.

“Quel momento in cui può darsi mi si vieti di entrare nonostante mi si ingaggi allora me lo dica in fretta che io lo farei venire già da questa cameretta e facciam vedere a tutti che succede ma in diretta così allora apertamente si vedrà senza problema e ciascun giudicherà chi è la persona corretta e quali sono i farabutti” (fonte: Il Giornale, Instagram).