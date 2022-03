Nancy Brilli chi è: marito, figli, vita privata, Roy De Vita, età, peso, altezza e carriera dell’attrice

Chi è Nancy Brilli: marito, figli, vita privata, Roy De Vita, età, peso, altezza e carriera dell’attrice. Brilli parteciperà alla puntata odierna dei Soliti Ignoti su Rai 1. Alla conduzione, Amadeus. Il programma tv inizia alle ore 20:30.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Nancy Brilli

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile del 1964. Allo stato attuale ha dunque 57 anni di età. E’ del segno zodiacale dell’Ariete. E’ alta 171 centimetri e il suo peso forma è stimato attorno ai 50 chili.

Il marito e i figli, la vita privata di Nancy Brilli

La vita privata di Nancy Brilli. Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo che si erano conosciuti sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 ha avuto un figlio, Francesco, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. Ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

La carriera di Nancy Brilli

Nancy Brilli è un’attrice molto popolare in Italia. Nel corso della sua prestigiosa carriera è stata vincitrice del premio migliore attrice non protagonista ai David di Donatello 1990 e ai Nastri d’argento 1990 per il ruolo nel film Piccoli equivoci.