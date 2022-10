Nina Zilli chi è: età, dove e quando è nata, fidanzato, figli, vita privata, malattia. La cantante Nina Zilli è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda ogni pomeriggio su RaiUno.

Nina Zilli: dove e quando è nata, età

Nina Zilli è nata a Piacenza il 2 febbraio 1980. Ha dunque 42 anni di età e il suo segno zodiacale è Acquario. Il suo vero nome è Maria Chiara Fraschetta. La sua altezza dichiarata è di 1,70 metri e il peso forma è di circa 50 chili. Qui il suo profilo ufficiale Instagram su cui posta soprattutto foto legate alla sua vita professionale.

Suo padre è di Bobbio mentre sua madre è di Piacenza. Trascorre l’infanzia a Gossolengo (sempre in provincia di Piacenza). A tredici anni comincia a esibirsi come cantante. Studia al conservatorio canto lirico e tra i 10 e 15 anni vive a Killala (Irlanda). Lì è ospite in una famiglia per imparare l’inglese in una scuola internazionale. E’ praticamente bilingue.

Si diploma al liceo scientifico Lorenzo Respighi di Piacenza. Poi vive per due anni negli Stati Uniti, a Chicago e a New York. In seguito si laurea in Relazioni Pubbliche presso l’Università IULM di Milano. Debutta in televisione come veejay di MTV e poi nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Red Ronnie dell’ultima edizione di Roxy Bar.