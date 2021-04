Paola Minaccioni chi è, dove e quando è nata, marito, matrimonio, Instagram e vita privata

Chi è Paola Minaccioni, dove e quando è nata, marito, matrimonio, Instagram e vita privata dell’attrice. Paola Minaccioni infatti è tra i concorrenti ospiti della trasmissione Top Dieci, condotta da Carlo Conti e in onda ogni venerdì sera in prima serata su Rai Uno.

Dove e quando è nata, età e biografia di Paola Minaccioni

Paola Minaccioni è nata a Roma il 25 settembre del 1971 e ha 49 anni di età. E’ un’attrice, comica e conduttrice radiofonica italiana. Figlia di Roberto Minaccioni (massaggiatore della Roma), ha seguito una formazione di drammaturgia classica. Per alcuni anni ha fatto parte del laboratorio di Serena Dandini e ha frequentato anche il Centro sperimentale di cinematografia. Televisione, cinema, teatro e cabaret sono così al contempo i suoi diversi luoghi di espressione.

Nel 2012 Paola Minaccioni viene candidata sia al Nastro d’argento che ai Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, vincendo un Globo d’oro nella stessa categoria, per il film Magnifica presenza di Ferzan Özpetek. Due anni dopo recita in un altro film di Ozpetek, Allacciate le cinture, grazie al quale ottiene il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e la nomination al David di Donatello nella stessa categoria.

Marito, figli e vita privata di Paola Minaccioni

Per quanto riguarda la vita privata di Paola Minaccioni sappiamo davvero poco. Unica certezza è che non è sposata e che non ha figli. Tempo fa in un’intervista a Vanity Fair disse: “No, non potrei accettare un amore di facciata. Nella mia vita ho amato tanto, sono stata tradita, ho lasciato. La monogamia è difficile, portare avanti per tanto tempo un rapporto, anche sessuale, è faticoso. Il tradimento esiste, è dietro l’angolo. Se un uomo non ti apprezza hai due possibilità: o ti spegni, o reagisci e lo pianti. Ho scelto la seconda”. Qui il profilo Instagram ufficiale di Paola Minaccioni.