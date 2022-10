Patrizia Rossetti chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, Instagram, vita privata, Grande Fratello VIP, biografia e carriera. La conduttrice Patrizia Rossetti è una delle concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma è in onda questa sera 24 ottobre su Canale 5 dalle 21:20.

Dove e quando è nata, età, biografia di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti è nata il 19 marzo del 1959 a Montaione, in provincia di Firenze. Ha 63 anni. Dopo una breve esperienza come conduttrice del telegiornale di Antenna 5, fa il suo esordio sulla televisione nazionale nel 1981. Presenta il Festival di Sanremo nel 1982 al fianco di Claudio Cecchetto e passa poi alle reti private. Nel 1983 debutta su Rete 4 come valletta del quiz Un milione al secondo condotto da Pippo Baudo.

Marito, figli, Instagram, vita privata di Patrizia Rossetti

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata della conduttrice perché è molto riservata. E’ noto solamente il matrimonio con Rudy Londoni. I due si sono sposati nel 2012 e hanno divorziato nel 2019. Non abbiamo alcuna informazione sui figli o sul suo attuale stato sentimentale. Profilo Instagram: patriziatrerossetti.

La carriera di Patrizia Rossetti

Queste sono alcune delle più importanti esperienze televisive della conduttrice negli ultimi anni:

La fattoria (Canale 5, 2005) – Concorrente

Il circo per l’estate (Rete 4, 2005) – Concorrente

Buongiorno con 3 Channel (3 Channel, 2011)

Pane, amore e fantasia… (Alice, 2012)

Colto e mangiato (Alice, 2012-2013)

Colto e mangiato – L’Italia dell’olio (Alice, 2013)

Quelli che il calcio (Rai 2, 2015-2016) – Inviata

Pechino Express – Avventura in Africa (Rai 2, 2018) – Concorrente vincitrice

Pomeriggio Cinque (Canale 5, 2020) – Ospite ricorrente

Detto fatto (Rai 2, 2021) – Ospite ricorrente.

Nel 2022 prende parte come concorrente alla settima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

