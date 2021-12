Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso non c’è: Simona Branchetti in onda al suo posto (foto Ansa)

Sorpresa per i telespettatori di Canale 5: da oggi, 20 dicembre 2021, non c’è più Barbara D’Urso alla guida di Pomeriggio Cinque. Al suo posto Simona Branchetti, giornalista del Tg5, con Pomeriggio Cinque News, trasmissione che sostituirà il salotto televisivo della D’Urso per la pausa natalizia.

Insomma, non una sostituzione vera e propria: Barbara D’Urso tornerà in onda il 17 gennaio, per la gioia dei suoi fan più affezionati, ma intanto si apre una grande occasione di visibilità per la giornalista del Tg5.

A tal proposito Simona Branchetti ha puntualizzato: “Immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo”.

Pomeriggio 5 News, chi è Simona Branchetti

Ma chi è il nuovo volto del pomeriggio di Canale 5 che terrà il posto di Barbara D’Urso durante le vacanze di Natale? Classe 1976 (età 45 anni), Simona Branchetti è una delle giornaliste di punta del Tg5 dal 2007.

Prima di approdare a Maediaset, ha fatto parte della redazione di SkyTg24. Nata provincia di Forlì Cesena, a Meldola, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza a Bologna.

La sua primissima collaborazione giornalistica è con La voce di Forlì. Ha collaborato anche con alcune emittenti televisive come Odeon Tv, TMC e Stream Tv. Nel 2003 Simona Branchetti guadagna il suo posto nella neonata redazione Sky.

Nel 2007 è al Tg5, inizialmente alla guida del notiziario della mattina, poi l’edizione delle 13, prima insieme al collega Giuseppe Brindisi e successivamente da sola.

La scorsa estate ha già condotto con successo un programma di informazione, Morning News. Ora spetterà a lei mantenere alta la sfida con La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai 1, che tra l’altro oggi, 20 dicembre, non va in onda perché il conduttore è in isolamento precauzionale in seguito al contatto con un positivo al Covid.