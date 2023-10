Rai-Mediaset, duopolio sotto attacco. Piccole tivù crescono. La platea televisiva si sta ridistribuendo in forme e modi nuovi. E le sorprese non mancano.

Fazio, ad esempio. Al suo debutto sul Nove “Che tempo che fa” – prima puntata del talk show nel 2003, 21 edizioni – ha centrato un record impensabile: 2,1 milioni di telespettatori, con il 10,5%. Tenuto conto che alla stessa ora le altre tre reti del gruppo Discovery hanno catturato altri 2,6 milioni di telespettatori (13%), si fa presto a fare i conti.

E, soprattutto, a dedurre che il duopolio imperante è nel mirino. In altre parole: il pubblico televisivo si sta sfaldando. Il pubblico è diventato liquido.

LE GRANDI TV GENERALISTE IN ALLARME

Da Rai 1 a Retequattro. Le “sei fortezze” (come le chiama il critico televisivo e romanziere Piero Degli Antoni) soffrono . “Le mura sono crollate,il pubblico sciama ovunque” ripete lo scrittore bergamasco, un veterano dell’Auditel, severo esaminatore dei dati di ascolto.

Ed è proprio così. Certo, Rai 1 e Canale 5 continuano a fare la voce grossa, ma Fazio che sorpassa “Report” di oltre mezzo milione di telespettatori, fa riflettere; certifica un cambiamento in atto. Avverte che, nel caso di Fazio – transitato, armi e bagagli, nella multinazionale statunitense (Wagner Bros.Discovery) – il pericolo è reale. Che gli scricchiolii si sono fatti più frequenti.

LA MARCIA TRIONFALE DELLE “PICCOLE”

Non solo Fazio. Il “Nove” schiera un altro predatore di ascolti: Maurizio Crozza, comico e imitatore; dal 2017 conduce “Fratelli di Crozza” (spettacolo satirico con la partecipazione di Andrea Zalone) con ottimi ascolti nel prime time del venerdì.

Su La7 “Dimartedi” (talk show politico in onda dal 2014, condotto da Giovanni Floris ) cresce di settimana in settimana ; ora ha raggiunto un significativo 8,7% di share. All’attacco del duopolio partecipa il canale televisivo Tv8 (ex MTV) affiliato a Sky e a Cielo.

È il caso di ricordare che Cielo è edito da Sky Italia. Tv8 si sta facendo largo nel prime time con il ‘Gialappa’s Show”, programma comico condotto dal Mago Forest accompagnato da una allegra compagnia di giro e da Ellen Hidding, olandese naturalizzata italiana. Tv8 è francamente una sorpresa. In questo mese si è addirittura piazzata tra le prime 5 reti del “prime time” grazie anche allo sport (Coppe internazionali e Formula Uno ).