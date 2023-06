Rai Tre, Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata, Serena Bortone al posto di Massimo Gramellini. Pino Insegno si posiziona dove era Flavio Insinna. Report spostato alla domenica al posto di Che tempo che fa.

Sono queste alcune delle novità che vedremo nella prossima stagione nella Rai targata Giorgia Meloni.

Rai Tre, Monica Maggioni al posto di Lucia Annunziata: Report la domenica sera

L’addio alla Rai da parte di Lucia Annunziata era stato annunciato dalla stessa conduttrice alla fine dello scorso maggio, subito dopo l’annuncio dei nuovi direttori della tv di Stato. La Tv di Stato ha ora trovato in Monica Maggioni la sostituta più adatta. A lei, l’ex direttrice del Tg1, come scrive il Corriere della Sera, andrà la fascia pomeridiana della domenica di Rai Tre. A seguire, in prima serata, sarà Report a coprire il buco lasciato dalla storica trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio che ha approdato a Discovery. Il programma di Sigfrido Ranucci lascerà dunque la serata del lunedì per andare in onda la domenica sera.

Manca l’ufficialità ma tra una settimana saranno presentati i palinsesti della prossima stagione. E le indiscrezioni, ormai sono quasi delle voci ufficiali. Ad avere un volto del tutto nuovo sarà anche Agorà. Il nuovo conduttore provene da Sky ed è Roberto Inciocchi. Sarà lui a sostituire Monica Giandotti, probabilmente diretta verso la conduzione di un programma del sabato.

Rai Tre: Serena Bortone al posto di Gramellini, Caterina Balivo su Rai Uno

Caterina Balivo sostituirà Serena Bortone al primo pomeriggio di Rai Uno. Quest’ultima dovrebbe essere ricollocata al posto di Gramellini che lascerà Rai Tre per approdare a La7 (la tv dello stesso editore della testata su cui scrive) con un programma simile e sempre alla stessa ora. A “Le Parole” non è al momento chiaro se resteranno invece Saverio Raimondo e Roberto Vecchioni.

Su Rai Due invece, nella fascia che va dalle 15.30 alle 17 si va verso la conferma del programma di Pierluigi Diaco, Bella Mà. Salvo Sottile passerà invece a Rai Tre con un nuovo format, lasciando I fatti vostri a Tiberio Timperi il quale sarà a sua volta rimpiazzato a Uno Mattina da Beppe Convertini.

Flavio Insimma lascia L’Eredità e saluta il pubblico: “Grazie a chi mi ha voluto, siete tutti nel mio cuore”

Flavio Insinna ha condotto l’ultima puntata de L’eredità. Il conduttore ha salutato il pubblico del programma di Rai Uno e non si è sbilanciato sul suo futuro professionale. Lo studio lo ha accolto con un lungo applauso. Al suo posto, secondo quanto scrive Dagospia arriverà Pino Insegno. Per vederla però di nuovo in onda, dovremo aspettare gennaio 2024.