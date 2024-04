Roby Facchinetti chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera

Roby Facchinetti non ha certo bisogno di troppe presentazioni. Con i Pooh, gruppo storico di cui è cantante e tastierista, ha raggiunto un grandissimo successo sia in Italia che all’estero. E’ senza dubbio una delle personalità musicali più apprezzate dagli italiani, complici anche i tantissimi testi di successo scritti con il gruppo. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti, il cui vero nome è Camillo Lorenzo Ferdinando Facchinetti, è nato a Bergamo il 1° maggio del 1944, sotto il segno del Toro. Ha 79 anni. Trascorre l’infanzia in una cascina ad Astino, quartiere periferico di Bergamo. Dalla madre e dal nonno, compositore e maestro di coro, eredita la passione per la musica classica. A soli 4 anni comincia a suonare un’armonica a bocca. Seguono lo studio della fisarmonica a 8 anni e del pianoforte a 10. All’età di 11 anni inizia a comporre i primi brani e quest’attitudine lo porterà a far parte di numerosi complessi musicali nella seconda metà degli anni cinquanta e nella prima dei sessanta.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

Nel 1970 il cantante sposa la prima moglie Mirella Costa, dalla quale ha due figlie: Alessandra, nata nel 1972 e oggi stilista, a cui è dedicato l’omonimo album dei Pooh, e Valentina, nata nel 1977. Nel 1979 si separa dalla moglie e convive per alcuni anni con Rosaria Longoni, dalla quale ha un altro figlio, Francesco, cantante e conduttore radiotelevisivo noto come Dj Francesco. Profilo Instagram: robyfacchinetti.

Terminata la storia con Rosaria Longoni, nel 1986 il cantante conosce Giovanna Lorenzi, che diventerà sua moglie nel 1989. Dalla loro relazione nascono altri due figli: Roberto, nel 1987, e Giulia, nel 1991. Ancora oggi Facchinetti vive a Bergamo, in una villa.

La carriera di Roby Facchinetti

Roby Facchinetti è pianista e tastierista dei Pooh. E’ entrato nel complesso dopo pochi mesi dalla sua fondazione, sostituendo l’organista inglese Guilbert “Bob” Gillot.

Con il gruppo ha firmato alcuni dei più grandi successi discografici italiani come Piccola Katy (1968), Tanta voglia di lei e Pensiero (1971), Noi due nel mondo e nell’anima (1972), Parsifal (1973), Dammi solo un minuto (1977), Chi fermerà la musica (1981), Uomini soli (1990), La donna del mio amico (1996), Dimmi di sì (1999) e Dove comincia il sole (2010).

Nel 2017 è uscito un cd realizzato in coppia con Riccardo Fogli. L’anno successivo Facchinetti partecipa in coppia con Fogli al Festival di Sanremo, con il brano Il segreto del tempo. Nel marzo 2020, durante l’epidemia di Covid in Italia, scrive il brano Rinascerò, Rinascerai. La canzone in pochi giorni viene messa a disposizione sulle piattaforme digitali. Tanto SIAE quanto Sony Music devolveranno tutti i diritti in favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

