Rose Villain chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, marito, vita privata, Instagram, Sanremo, biografia e carriera

Rose Villain è una delle cantanti più interessanti della musica italiana, che ha saputo conquistare anche gli Stati Uniti. Molte collaborazioni, diversi singoli di successo e il recente album in studio: la cantante, nonostante sia ancora agli inizi, è già una delle icone pop più di successo del nostro Paese e non solo. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata della cantante.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Rose Villain

Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, è nata a Milano il 20 luglio del 1989. Ha 34 anni. E’ figlia dell’imprenditore milanese Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, e di Fernanda Melloni. Dopo la maturità classica si trasferisce a Los Angeles, dove si diploma presso il conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood. Inizia a cantare in gruppo rock, i The Villains, per poi trasferirsi a New York dove studia arti teatrali e musicali a Broadway.

Marito, Instagram, dove vive e vita privata

La cantante è sposata dal 2022 con il produttore Sixpm, pseudonimo di Andrea Ferrara. Durante un’intervista la cantante ha dichiarato: “Condividiamo gioie e dolori, successi e insuccessi, ci capiamo a 360° e a volte non c’è nemmeno bisogno di parlare. Viviamo e vogliamo le stesse identiche cose, è una cosa stupenda”. La cantante vive tra New York e Los Angeles. Il suo profilo Instagram conta oltre 400mila follower: rosevillain.

La carriera di Rose Villain

Nel corso della sua carriera la cantante ha pubblicato diversi singoli, molti dei quali in collaborazione con altri artisti. Tra questi ricordiamo i brani Elvis (con Gué Pequeno e Sixpm), Lamette (con Salmo), Bundy, Il diavolo piange e Chico.

Nel 2023 la cantante ha partecipato alla serata dei duetti al Festival di Sanremo, affiancando Rosa Chemical per la cover di America di Gianna Nannini. Nel 2023 è uscito il suo primo album in studio, Radio Gotham, anticipato dal singolo Michelle Pfeiffer, in collaborazione con il rapper Tony Effe. Nel 2024 la cantante partecipa al Festival di Sanremo con il brano Click Boom.

