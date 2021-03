A Verissimo Rula Jebreal ha raccontato la dolorosa scomparsa della madre, morta suicida dopo essere stata vittima di stupri da parte del patrigno.

Da sempre attiva sul fronte dei diritti delle donne, la giornalista e scrittrice Rula Jebreal, in collegamento con Silvia Toffanin, ha affrontato la storia della madre, vittima da giovanissima di abusi e successivamente morta suicida: “Ha subito due ingiustizie“.

Rula Jebreal racconta le violenze subite dalla madre a Verissimo

Rula Jebreal a Verissimo ripercorre le violenze subite dalla madre. “Da donna a donna devo dire che fare rete aiuta, ed incoraggia altre donne a trovare la loro voce e posizione nella società“, il messaggio di speranza della giornalista, prima di affrontare la dolorosa storia.

“La storia di mia madre non è l’eccezione: purtroppo è la norma. In questa pandemia abbiamo visto milioni di donne in uno stato di pericolo. Quando in una società c’è una crisi politica, sociale ed economica, la prima a pagare quel prezzo è la donna. Nelle zone di guerra il corpo di una donna diventa il campo di battaglia: è quello che è accaduto a mia madre. Gli stupri diventano un’arma di guerra e lo dico perché, in questo momento, in tanti Paesi c’è la guerra. Le donne diventano un target“.

Le continue violenze subite dal patrigno hanno segnato la vita della mamma della giornalista: “Mia madre era una ragazzina, aveva 13 anni quando è accaduto e questi stupri a casa sua sono avvenuti per anni. I dati purtroppo ci dicono che la maggior parte di queste violenze accadono dentro casa. Noi dobbiamo cominciare a parlare perché la pandemia possa risolvere questa violenza contro le donne. Mia madre si è suicidata perché ha subito due ingiustizie: una dallo stupratore, l’altra dalla società che le ha negato la giustizia”.

La storia di Rula Jebreal

Lo scorso anno sul palco di Sanremo in veste di co-conduttrice di Amadeus, Rula Jebreal ha emozionato tutti con un monologo e il racconto della sua difficile storia personale, segnata anche dal suicidio della madre, vittima di abusi.