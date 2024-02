John Travolta ha ricevuto circa mezzo milione di euro di cachet per andare al Festival di Sanremo ed esibirsi nel discutibilissimo “Ballo del qua qua” con Amadeus e Fiorello. Ballo che non è piaciuto ai telespettatori che hanno inondato i social di critiche. La frase ricorrente è stata: “Travolta ma chi te l’ha fatto fare?”. Anche Fiorello ha ammesso che la gag è stata “terrificante” e di aver ricevuto molte critiche direttamente sul suo telefono.

Tornando al cachet di John Travolta, è giusto pagare 500mila euro per un’apparizione? Il cachet è stato diviso tra apparizione all’Ariston e la gestione dei suoi spostamenti. Travolta è atterrato a Nizza con un suo aereo privato. D’accordo che la Rai incassa a sua volta tantissimo durante Sanremo. Però la gestione dell'”affare Travolta” poteva essere migliore dato che la Tv di Stato la paghiamo (anche) noi.

Forse Travolta a Sanremo è stata solo una grande questione di soldi. Il perché lo riporta il Corriere della Sera: oltre a quelli che John Travolta ha ricevuto per andare all’Ariston, potrebbero infatti esserci quelli di uno sponsor esterno. Travolta si trovava non molto lontano da Sanremo proprio per eventi legati al suo sponsor, una marca di sneakers che, guarda caso, l’attore 69enne indossava a Sanremo e che la regia ha inquadrato più volte.

Se confermato, si aprirebbe un nuovo caso di pubblicità occulta al Festival, dopo la multa comminata a Chiara Ferragni e Amadeus per aver sponsorizzato Instagram in diretta nell’edizione 2023.