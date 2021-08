Teo Teocoli torna in Rai alla Domenica Sportiva: il comico e imitatore affiancherà Jacopo Volpi ( foto Ansa)

Domenica Sportiva, nella prossima edizione ci sarà anche Teo Teocoli. Il grande comico presentatore e imitatore, classe 1945, dalla prossima stagione torna in pista come “spalla” del conduttore Jacopo Volpi alla Domenica Sportiva, la trasmissione cult di Rai Sport della domenica che commenta il campionato di calcio e non solo.

Alla Domenica Sportiva ci sarà Teo teocoli

Teocoli ha creato personaggi immaginari come Felice Caccamo, ha imitato vip del calibro di Adriano Galliani, Cesare Maldini, Carletto Mazzone e tantissimi altri. Il comico e attore è stato scelto dalla Rai per “alleggerire” trasmissioni ormai storiche che rischiano di invecchiare troppo. Teocoli non è fra l’altro nuovo nell’ambiente: è stato già alla Domenica Sportiva nelle edizioni che vanno dal 2006 al 2010.

Rai Sport, chi ci sarà nella prossima stagione

Il direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, sta chiudendo in questi giorni i programmi calcistici per la prossima stagione calcistica. Oltre a Teo Teocoli, sulle reti Rai vedremo Luca Toni nelle vesti di opinionista “azzurro”, lo stesso ruolo ricoperto da Claudio Marchisio durante gli Europei.

A seguire in Qatar la Nazionale di Mancini ai Mondiali sarà Paola Ferrari alla sua ultima esperienza in Rai. Novantesimo Minuto passerà a Marco Lollobrigida. La Rai, oltre alla Nazionale che ha fatto ottimi ascolti ha appena perso la Coppa Italia a vantaggio di Mediaset: restano le trasmissioni storiche e la Nazionale che ha fatto ottimi ascolti durante gli Europei.