Katia Ricciarelli al Gf Vip: intervista a Chi tra televisione, amori con Josè Carreras e Fabio Testi...

Katia Ricciarelli andrà al GF Vip. La conferma della partecipazione al Grande Fratello condotto da Signorini arriva dalle colonne di Chi. La soprano (ed ex moglie di Pippo Baudo) si confessa a tutto tondo, parlando anche dei suoi amori famosi. Come quelli con Josè Carreras e Fabio Testi.

Katia Ricciarelli al Gf Vip: la conferma su Chi

Su Chi in edicola da mercoledì 18 agosto Katia Ricciarelli conferma la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”.

E non lascia dubbi, la sua sarà una presenza importante per tutti: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

La cantante nell’intervista a Chi si presenta con un lungo servizio fotografico sulle colline gardesane, in auto d’epoca e accompagnata da due aitanti modelli. Come appare nel video del tormentone dell’estate “Tonight mon amour” di cui è protagonista con il rapper DJ Jad. “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”.

Gli amori di Katia Ricciarelli: Carreras, Fabio Testi…

La Ricciarelli racconta anche i suoi trascorsi sentimentali. Dalla lunga storia con Carreras, chiusa dopo il tradimento di lui (“Io sono come la Carmen, che ne ama uno alla volta e, se decide di andare con un altro, lascia l’antico amore”) al flirt con Fabio Testi (“Quando l’ho conosciuto era un bellissimo uomo, ci corteggiammo entrambi”).

Da anni, racconta, non ha più fidanzati (“Solo qualche flirt, mi hanno fatto la corte…”) e si è ritirata a una vita quasi monacale: “del resto, da giovane sono stata lì lì per farmi suora”. “Il sesso? Con il tempo le cose cambiano”, aggiunge, ma ha deciso di partecipare al reality anche perché potrebbe essere l’occasione per rimettere tutto in discussione.

“Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GfVip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast”.