Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di oggi, martedì 21 dicembre. Roberta Ilaria Giusti annuncerà oggi di voler fare la sua scelta. Gemma Galgani, una delle protagoniste assolute della trasmissione, conoscerà un nuovo Cavaliere.

Uomini e Donne, Gemma cerca nuovo cavaliere

Gemma Galgani come omai abbiamo imparato, cerca la sua anima gemella da più di dieci anni. La dama ha frequentato in queste settimane Leonardo Bozzetti. Tra i due c’è stato anche un bacio. Stando però alle anticipazioni, Gemma Galgani farà un’altra piacevole conoscenza: si tratta di un nuovo cavaliere e vedremo come verrà accolto dalla torinese. Prima, la Galgani verrà chiamata al centro dello studio per raccontare i momenti vissuti con Leonardo e per svelare se ci sono stati altri baci.

Roberta Ilaria Giusti, cosa annuncerà oggi

Oggi la tronista Roberta Ilaria Giusti annuncerà, nel corso della trasmissione, di aver preso la sua decisione. La ragazza ha infatti finalmente una preferenza tra i due corteggiatori. Chi sarà?Oggi l’annuncio, nelle prossime puntate (che andranno in onda dopo Natale) scopriremo il suo nome.