Uomini e donne, anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 1° dicembre: c’è un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, mentre Ida Platano e Diego Tavani riprendono le loro discussioni, nonostante si siano ormai lasciati.

Dopo l’addio di Marcello Messina, che ha lasciato la trasmissione Mediaset di Maria De Filippi per continuare a frequentare una donna incontrata fuori dal programma, nella puntata di oggi di Uomini e donne mancherà Gemma Galgani, a casa per Covid.

Uomini e Donne, puntata del 1° dicembre: Gemma protagonista (nonostante il Covid)

La dama di Torino era mancata anche nelle ultime puntate e sarà in collegamento da casa, dal momento che è ancora positiva al coronavirus.

Nonostante l’assenza fisica dallo studio, Gemma sarà protagonista della puntata di oggi, mercoledì 1° dicembre. In studio da Maria, infatti, si presenterà un suo spasimante, che Gemma deciderà di far restare per poterlo conoscere una volta rientrata in studio.

Uomini e Donne, puntata del 1° dicembre: nuove discussioni tra Ida e Diego

Sempre durante la puntata di Uomini e donne di oggi torneranno in scena Ida Platano e Diego Tavani, reduci da diverse, accese discussioni.

La storia tra la dama e il cavaliere è finita bruscamente, ma secondo le anticipazioni le discussioni tra i due non sono ancora finite.

Spazio per il trono classico con Matteo Ranieri

Infine, ci sarà spazio anche per il trono classico. E’ previsto l’arrivo di Matteo Ranieri, che dovrebbe continuare la conoscenza delle sue corteggiatrici. Spazio anche per Andrea Nicole, che sta portando avanti la conoscenza di Ciprian.

Uomini e Donne, dove vedere la puntata in diretta tv e streaming

L’appuntamento con Uomini e Donne è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. E’ disponibile anche la diretta streaming su Infinity e Mediaset Play.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi a quell’ora c’è sempre la possibilità di vedere la replica la sera su La5, a partire dalle 19:30 circa. Tutte le puntate e le interviste sono comunque disponibili online sul portale Witty Tv!.