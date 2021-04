Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi martedì 20 aprile: nuovo incontro per Gemma Galgani

Anticipazioni Uomini e Donne puntata oggi martedì 20 aprile. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì va in onda il dating show condotto da Maria De Filippi e in tv su Canale Cinque nel primo pomeriggio. Vediamo quali sono le anticipazioni per la puntata di oggi, con un nuovo incontro per Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne 20 aprile

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni nella puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà ancora come protagonista Gemma Galgani. La dama, dopo aver deciso di conoscere Aldo, un simpatico cavaliere con cui ha trascorso una piacevole serata svelando l’intenzione di portare avanti la frequentazione, ha accettato la corte di Roberto un signore pugliese di 54 anni. Gemma ha accettato di conoscerlo, ma Tina Cipollari non crede al suo interesse, dicendo che annuncerà presto la fine della frequentazione.

Le nuove dame e nuovi cavalieri

Ida Platano, che partecipa a Uomini e Donne non per la prima volta.

Aldo Farelli, pensionato di 69 anni di Torre del Greco.

Amodio Ciurci, salernitano di 56 anni, gestisce una fabbrica di fuochi d'artificio.

Alessio Fontana, 54 anni, divorziato della provincia di Cagliari.

Chiara Ingrosso, 36 anni, è una mamma single.

Cristiana Piri, 40 anni, di Cesenatico, insegnante di fitness separata con figli.

Francesca Babini, 47 anni, single di Ravenna, attualmente fa la hair stylist.

Andrea Corrà, 53 anni, funzionario comunale della provincia di Bolzano.

Sara Zilli, 60 anni, di Livorno, ha alle spalle un matrimonio e due figli.

Domenico Catalano, 64 anni di Alessandria, è rimasto vedovo ed è in pensione.

Uomini e Donne dove vederlo: diretta tv e streaming

La puntata di Uomini e Donne di martedì 20 aprile andrà in onda in diretta tv su Canale 5, ma sarà visibile anche sul canale 505 in HD, sulla piattaforma Tivusat e sul canale 105 del decoder di Sky. Ci sarà anche una diretta streaming, su Mediaset Play.

Per chi si perderà il live, la piattaforma Mediaset Play consentirà agli utenti di rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Per gli appassionati, c’è anche Witty Tv, il portale che racchiude tutti i contenuti dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi, tra cui anche Uomini e donne.