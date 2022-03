Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 3 marzo: Luca Salatino attratto da Soraya, Lilly si infuria

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 3 marzo. Ecco cosa succederà oggi nello studio della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 3 marzo: riflettori sul triangolo amoroso con Luca Salatino

La puntata di ieri è stata dedicata principalmente al trono over quindi oggi, per compensare, ci sarà tanto spazio per quello classico. I riflettori saranno puntati, quasi interamente, su Luca Salatino e sul triangolo amoroso che lo vede protagonista.

Il tronista vivrà momenti intensi con Soraya. Infatti saranno al centro dello studio per rivedere la loro esterna e commentarla con il resto del pubblico. Esterno che li ha visti veramente molto affiatati ed intimi. Questo fatto ha causato la reazione di Lilly, che è l’altra corteggiatrice di Luca. Per questo abbiamo parlato di triangolo amoroso. Luca, infatti, non ha ancora fatto una scelta e resta in contatto sia con Soraya che con Lilly.

Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 3 marzo: Biagio Di Maro continua a frequentare Stella

Dopo aver dato visibilità a Luca Salatino e al trono classico, si tornerà a parlare di quello over dove si registrano delle novità piuttosto importanti. Infatti Biagio Di Maro sta continuando ad uscire con Stella. Evidentemente questa frequentazione non era un fuoco di paglia. Piacevoli novità anche per Armando Incarnato. Infatti, in studio, sono arrivate nuove corteggiatrici per lui ed Armando ha deciso di uscire con una di queste.